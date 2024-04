PSG ‍: Ingérable, Mbappé va finir par dégoûter le Real

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Mécontent de sa sortie à l'heure de jeu, Kylian Mbappé a encore alimenté la polémique après la victoire à Marseille (0-2) dimanche. L’attaquant du Paris Saint-Germain a publié une photo énigmatique. Pour le consultant Johan Micoud, ce genre de comportement devrait inciter le Real Madrid à revoir ses plans.

Une fois de plus, Kylian Mbappé ne s’est pas distingué pour les bonnes raisons. Pour ce qui était probablement son dernier Classique, l’attaquant du Paris Saint-Germain a rendu une nouvelle copie décevante. Et n’a pas caché sa déception lorsque l’entraîneur Luis Enrique l’a remplacé par Gonçalo Ramos dès la 64e minute. Rien d’exceptionnel jusque-là.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Sauf que le Bondynois n’a pas pu s’empêcher de publier une photo énigmatique sur Instagram, sur laquelle il apparaît seul, tête baissée et le brassard de capitaine enlevé. Le message sans légende ne peut qu’être négatif, surtout au moment où ses coéquipiers fêtaient la victoire chez le rival marseillais. On peut parler d’un nouveau dérapage pour Kylian Mbappé dont l’attitude pourrait alerter ses futurs dirigeants. C’est en tout cas l’opinion de Johan Micoud qui ne serait pas surpris de voir le Real Madrid remettre sa signature en question.

Micoud conseille au Real de réfléchir

« Si le comportement de Kylian Mbappé peut affecter le vestiaire parisien ? Ils le connaissent donc... Je ne sais pas, je n’ai pas d’avis là-dessus, a d’abord commenté le consultant de la chaîne L’Equipe. Mais moi je me pose la question sur le club qui va l’accueillir. Le Real Madrid, si c'est lui. Est-ce que ça ne les perturbe pas aussi ? Est-ce que les mecs ne se posent pas de questions sur un joueur avec cet esprit-là ? Après, peut-être qu'il ne le fera pas là-bas, on attend de voir. Mais si j’étais président d’un club, je me poserais la question au bout d'un moment. Parce que ça s'enchaîne. » En effet, Kylian Mbappé ne sera pas la recrue la plus facile à gérer.