PSG ‍: Il veut la peau de Luis Campos, Jérome Rothen balance

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Luis Campos est sur la sellette au PSG. Le conseiller sportif du club parisien risque de quitter Paris cet été en même temps que Kylian Mbappé. Néanmoins, selon Jérôme Rothen, le départ de l'attaquant n'influence en rien l'avenir du Portugais.

Le PSG a des finances illimitées et la possibilité de recruter quasiment n'importe quel joueur au monde. Néanmoins, le départ libre de Kylian Mbappé cet été fait mal à la direction parisienne. Nasser Al-Khelaifi ne digère pas cet échec, influençant sans doute le coaching de Luis Enrique envers Mbappé ces derniers temps. En parallèle de ce feuilleton, L'Equipe assure que Luis Campos ne poursuivra pas sa mission au-delà de la saison. Le conseiller sportif du club était arrivé en 2022 et devait notamment gérer le cas Mbappé, un joueur dont il avait été proche à l'AS Monaco.

Antero Henrique va se payer Luis Campos

Pour beaucoup d'observateurs, le lien de cause à effet entre le départ de Mbappé et celui de Campos est évident. Ce n'est pas l'avis de Jérôme Rothen. Dans son émission sur RMC, l'ancien joueur du PSG a fait des révélations sur l'avenir de Luis Campos. Selon ses sources, c'est Antero Henrique qui est le principal responsable de l'éviction à venir de Luis Campos. L'ancien directeur sportif du PSG (2017-2019), qui dirige actuellement la Ligue de football du Qatar, est resté proche de l'Emir du Qatar. Il pousserait en coulisses pour écarter Campos qui avait collaboré avec lui dès 2022.

🎙️ : " Antero Henrique fait tout pour couper la tête de Luis Campos"@RothenJerome estime que Antero Henrique continue de nuire au PSG bien qu'il ne soit plus le directeur sportif du club. pic.twitter.com/q5aH6FvIOJ — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) April 2, 2024

« Le cas Mbappé à part, le PSG c’est une réussite pour le moment. Tout se passe bien et il y a un homme dans le club, enfin qui était dans le club, dans l’entourage du club qui surgit. Antero Henrique. Il fait des pieds et des mains pour faire virer Luis Campos. On connaît la relation qu’il a avec le président et l’Emir là-bas au Qatar. Il fait tout pour couper la tête de Luis Campos. Va savoir pourquoi il le fait. Pour récupérer le pouvoir ? Comment le président qui aime le club peut-il accepter qu’on en arrive là ? […] Moi je voulais qu’avant ce match contre Barcelone, on soit positif. Mais, le problème c’est qu’en interne, c’est le bordel ! Ce monsieur depuis qu’il n’est plus directeur sportif, il nuit au PSG. Je ne comprends pas encore qu’on continue à céder (face à lui) », a t-il lâché dans Rothen s'enflamme. Après le départ forcé de Leonardo, ce serait le signe que le PSG n'a toujours pas résolu ses problèmes de lutte de pouvoir au sein de sa direction sportive.