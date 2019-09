PSG : Icardi déjà adoubé, un crack a signé à Paris

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Au cœur de la seconde période, Mauro Icardi a remplacé Eric-Maxim Choupo-Moting samedi après-midi face au Racing Club de Strasbourg au Parc des Princes. Face à une équipe très regroupée, l’international argentin n’a pas eu l’occasion de se mettre en évidence. Mais en interne, la réussite de l’ancien capitaine de l’Inter Milan à Paris ne fait aucun doute. Interrogé par Téléfoot, Keylor Navas a adoubé son nouveau partenaire, qui a, comme lui, signé dans le money-time du mercato.

Pour l’ancien gardien du Real Madrid, c’est un très grand attaquant que le PSG s’est offert avec Mauro Icardi. « Icardi ? C’est un excellent joueur qui offre beaucoup de solutions dans la surface de réparation. Avec Icardi, tout est réuni pour que l’équipe soit plus forte et que nous gagnions les matchs importants » a apprécié l’international costaricien, persuadé que le Paris Saint-Germain a tout pour réaliser une très grande saison. Sur le plan offensif, il est certain que Thomas Tuchel a de quoi faire avec Icardi donc, mais également Cavani, Mbappé, Neymar, Di Maria ou encore Sarabia. De quoi rendre plus d’un entraîneur jaloux…