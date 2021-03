PSG : Herrera et Florenzi eux aussi absents contre Nantes

Dans : PSG.

Pour la réception du FC Nantes, dimanche au Parc des Princes, le PSG sera privé de plusieurs joueurs majeurs.

Dans un communiqué médical, le Paris Saint-Germain a fait samedi midi un point précis sur l'état du groupe de Mauricio Pochettino. « Neymar Jr continue son travail individuel et sa reprise avec le groupe adaptée et progressive. Alessandro Florenzi effectue un travail individuel. Ander Herrera : dû à une gêne musculaire aux ischio-jambiers, il va effectuer un travail individuel pendant 48h et reprendra avec le groupe en début de semaine. Moise Kean : continue son protocole Covid et reprendra avec le groupe en début de semaine prochaine. Juan Bernat poursuit sa rééducation et sa reprise personnelle », indique le PSG, confirmant l'absence de l'ensemble de ces joueurs pour le PSG-Nantes de dimanche.