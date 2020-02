PSG : Neymar Sr débarque, le Real Madrid va frapper !

Dans : PSG.

Malgré sa très belle saison sous le maillot du Paris Saint-Germain, Neymar continue à faire parler de lui dans la rubrique mercato. Et pas seulement du côté du FC Barcelone, son ancien club.

Désireux de retourner à Barcelone l’été dernier, pour rejouer avec Messi et Suarez, Neymar n’a finalement pas eu gain de cause. Par conséquent, l’attaquant de 28 ans est resté au PSG durant cette saison 2019-2020. Bien lui en a pris, puisqu’il a déjà marqué 16 buts et délivré 10 passes décisives en 20 matchs. Mais cela ne suffira pas à le retenir dans quelques mois, si jamais le PSG venait à échouer une nouvelle fois en Ligue des Champions. Ce que Don Balon sait très bien. Et c’est donc pour cette raison que le média espagnol a annoncé le retour de Neymar en Liga. Au Barça ? Pas vraiment. Puisque « Neymar ne reviendra pas à Barcelone », compte tenu du fait que le Brésilien réclame toujours 36 millions d’euros à Josep Maria Bartomeu dans trois plaintes déposées à l’encontre du FCB.

Autant dire que ce clash entre Neymar et le Barça fait des heureux, et notamment à Madrid, où le Real a ciblé l’Auriverde. « Neymar est plus proche que jamais du Real Madrid », explique cette source ibérique, pour qui Florentino Pérez est en train de préparer une opération de 500 ME, transfert et contrat compris, pour recruter le Ney. Sachant que le président du Real s’entend bien avec Neymar Senior, « il sent qu'il peut négocier afin de convaincre le joueur ». Car le problème est là, Neymar n’est pas chaud à l’idée de quitter le PSG pour rejoindre le Real. Accro au Barça et très proche de Messi, l’attaquant du Paris SG n’a pas envie de trahir ses amis barcelonais. Mais pendant le mercato, le monde du football est sans foi ni loi, et le transfert de Neymar au Real pourrait bien être la bombe de l’été prochain !