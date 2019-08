PSG : Guerreiro est vraiment à Paris, qui ment ?

Dans : PSG, Mercato, Bundesliga.

Il y a 24 heures, Paris United affirmait que Raphaël Guerreiro était attendu ce samedi à Paris avec ses représentants afin de rencontrer Leonardo pour évoquer un transfert au PSG. Mais cet après-midi, le joueur français du Borussia Dortmund répondait au site spécialisé en indiquant que cela était faux et qu'il fallait stopper cette rumeur. Cependant, le feuilleton ne s'est pas arrêté là, car visiblement agacé de voir son information être remise en cause, Paris United a répondu directement via Twitter à Raphaël Guerreiro.

« Nous prenons acte de votre démenti @RaphGuerreiro mais nous maintenons notre information selon laquelle vous êtes aujourd'hui à Paris et depuis 16h très exactement, vous nous avez demandé de retirer le tweet hier soir ce que nous avons refusé immédiatement », a riposté PU, visiblement sûr de son scoop. Pour l'instant, le joueur de Dortmund, souvent cité du côté du Paris Saint-Germain ces derniers mois, n'a pas réagi à cette réponse très précise. Alors qui dit vrai ? Qui dit faux ?