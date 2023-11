PSG ‍: Fabian Ruiz la star que Paris n'attendait plus

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Ce vendredi soir, le PSG a battu l'AS Monaco (5-2) au terme d'une rencontre prolifique en buts. La performance de Fabian Ruiz rassure dans la capitale.

Le PSG a répondu présent ce vendredi soir en Ligue 1 face à Monaco. Si tout n'a pas été parfait, le club de la capitale a quand même réussi à planter 5 buts. La prestation des Franciliens était très attendue, surtout que des joueurs importants n'étaient pas présents, comme Marquinhos mais surtout Warren Zaïre-Emery. Au milieu de terrain, Fabian Ruiz devait donc s'imposer et prouver qu'il était au niveau. Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'international espagnol a fait le boulot. De quoi impressionner certains fans du PSG sur les réseaux sociaux.

Fabian Ruiz fait sensation au PSG

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Fabian Ruiz Peña (@fabianruiz52)

Via X en effet, nombreux étaient ceux qui rendaient hommage à l'ancien joueur de Naples, très à l'aise depuis quelques matchs. « Personne croyait en Fabian Ruiz, Fabian Ruiz a cru en lui » ; « La confiance chez un joueur c’est trop trop important Fabian Ruiz, c’est un autre joueur » ; « Fabian Ruiz est grave fort en ce moment » ; « Le grand gagnant après cette victoire est Fabian Ruiz, prometteur pour la suite » ; « Fabian Ruiz sous Luis Enrique on peut en parler » ; « J’ai regardé le PSG en replay, gros match de Ramos, Vitinha, Dembele (homme du match pour moi). Très bonne surprise le Fabian Ruiz cette saison, Enrique a su lui redonner confiance, j’aime bien ce qu’il propose » ou encore « J’ai fait partie de ceux qui ont décrié et même vilipendé Fabian Ruiz mais force est de constater que depuis trois matchs, il évolue à un très bon niveau et montre qu’il n’est pas aussi lent que l’on pense. Bravo à lui, j’attends la suite », pouvait-on voir sur le réseau social nouvellement détenu par Elon Musk. A Fabian Ruiz donc de confirmer, surtout en Ligue des champions, alors que deux rencontres très importantes face à Newcastle et Dortmund attendent le club de la capitale.