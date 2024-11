PSG ‍: Enorme surprise pour le futur stade ‍!

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le Paris Saint-Germain est en quête d'un terrain pour y construire son futur stade de 60.000 places. Et une ville vient de proposer au PSG de frapper un grand coup.

Tandis que la mairie de Paris et Nasser Al-Khelaifi ne négocient plus rien, Anne Hidalgo refusant de vendre le Parc des Princes, les dirigeants du club de football de la capitale étudient les différents dossiers pour la création de ce que certains surnomment PSG Land. Ces dernières semaines, deux pistes revenaient sans cesse, à savoir du côté de Montigny-Le-Bretonneux, bien desservi par les transports en commun et dont on a vu pendant les Jeux Olympiques que les accès pouvaient être bien gérés puisque cette commune accueillait le cyclisme et le golf, mais également l'hippodrome de Saint-Cloud, pas très loin du Parc des Princes. Cependant, selon les révélations de L'Equipe, un nouveau candidat s'est récemment fait connaître et il aurait un colossal atout aux yeux de Nasser Al-Khelaifi et des dirigeants qataris. Car c'est Poissy qui aurait trouvé un terrain idéal pour le PSG.

Stade et centre d'entraînement à Poissy ?

En effet, c'est dans cette ville que le Paris Saint-Germain a installé son centre d'entraînement, lequel sera officiellement inauguré la semaine prochaine, mais où Luis Enrique et ses joueurs travaillent depuis un an. Le PSG pourrait récupérer des terrains que le groupe automobile Stellantis (Peugeot, Citroen...) devrait rapidement libérer, le constructeur rencontrant des difficultés au point de fermer certains sites en Europe. Ce sont 50 hectares de terrain avec des accès routiers et via chemin de fer qui devraient ainsi être disponibles l'année prochaine, de quoi permettre aux champions de France de construire le stade ultra-moderne tant attendu, mais également un centre commercial, des hôtels, un peu à l'image de ce que Jean-Michel Aulas a fait à Décines avec le Groupama Stadium.

En réunissant son centre d'entraînement et son stade dans la même ville, le Paris Saint-Germain pourrait ainsi faciliter la vie des joueurs et du staff, même si bien évidemment, Nasser Al-Khelaifi veut forcément croire que la mairie de Paris finira pas accepter de lui vendre le Parc des princes. En attendant, Karl Olive, supporter du PSG et ancien maire de Poissy dont il est le député, doit se frotter les mains.