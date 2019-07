PSG : Echangé contre Neymar, Coutinho a trouvé mieux que Paris au mercato

Dans : PSG, Mercato, Foot Europeen, Liga, Premier League.

Il est probablement l’un des plus grands atouts du FC Barcelone pour faire baisser le prix de Neymar.

Philippe Coutinho, qui n’a pas réussi à s’imposer au sein du club catalan, a pourtant coûté très cher : 120 ME. Il n’a pas répondu aux attentes et sa valeur a baissé depuis, surtout qu’il s’est embrouillé avec les socios lors de la dernière saison. Son souhait de changer d’air est réel, et le fait de signer au PSG afin de retrouver des coéquipiers brésiliens et d’avoir du temps de jeu au sein d’une équipe ambitieuse, sont des points positifs. Mais ce jeudi, El Mundo Deportivo lance un pavé dans la mare en affirmant que le clan Coutinho préfère largement un retour en Premier League à un passage en Ligue 1.

L’idée de revenir à Liverpool est ainsi lancée, d’autant que les Reds ne seraient pas contre, à condition d’avoir un tarif largement revu à la baisse. Rejoindre le vainqueur de la Ligue des Champions est donc l’option numéro 1 du joueur brésilien, même s’il n’est pas certain qu’il ait toutes les cartes en mains dans ce dossier. Le clin d’œil serait tout de même assez incroyable si jamais le même été, Neymar revenait à Barcelone pendant que Coutinho retrouvait le chemin de Liverpool.