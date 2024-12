PSG ‍: Duran ou Osimhen, Luis Enrique a tranché

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le mercato devrait être agité au PSG, mais tout dépend du potentiel départ de Randal Kolo Muani. Si l’international français s’en va, le club parisien devrait alors recruter un attaquant et Luis Enrique a déjà validé un profil.

Luis Enrique ne cesse de le répéter, il est satisfait de l’effectif à sa disposition. L’été dernier, l’entraîneur du Paris Saint-Germain s’est opposé au recrutement d’un avant-centre, estimant qu’il était suffisamment armé à ce poste avec Kang-in Lee, Gonçalo Ramos, Randal Kolo Muani ou encore Marco Asensio. Six mois plus tard, la donne a un peu changé car parmi ces quatre joueurs, deux ont été écartés et ne font plus partie des plans de l’entraîneur catalan. Kolo Muani et Asensio, non retenus pour le déplacement à Lens en Coupe de France, sont clairement poussés vers la sortie et s’ils trouvent une porte de sortie, le Paris SG devrait en profiter pour investir sur un nouveau numéro neuf.

Le nom de Victor Osimhen revient en boucle car de nouveaux contacts ont été amorcés avec le buteur nigérian, prêté par Naples à Galatasaray. Mais ce profil ne plaît pas à Luis Enrique, qui avait déjà refusé l’ancien Lillois il y a six mois. Selon le journaliste Ekrem Konur, l’entraîneur du Paris SG a une nette préférence pour un buteur qui cartonne en Premier League depuis le début de la saison, il s’agit de Jhon Duran. L’attaquant colombien de 21 ans, qui a déjà marqué 12 buts toutes compétitions confondues avec Aston Villa en 2024-2025, est le premier choix de Luis Enrique pour le poste d’avant-centre lors de ce mois de janvier selon notre confrère.

Luis Enrique vote Jhon Duran au PSG

La question est en revanche de savoir par quel miracle le PSG parviendra-t-il à convaincre les Villans de lâcher leur joueur en cours de saison. Aston Villa est sixième de Premier League, va poursuivre l’aventure en Ligue des Champions au-delà du mois de janvier et Duran est sous contrat jusqu’en 2030. Un départ en cours de saison a donc peu de chances de voir le jour. Reste à voir si pour Luis Enrique, ce sera Jhon Duran ou personne lors de ce mercato et si tel est le cas, le Paris SG pourrait bien finir la saison avec l’effectif actuel dans le secteur offensif. Les semaines à venir promettent en tout cas d’être agitées d’autant que de son côté, Luis Campos souhaite absolument faire venir un attaquant dès cet hiver et on le sait, le Portugais continue de faire le forcing pour Victor Osimhen.