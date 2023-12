PSG ‍: Dugarry le secoue, Mbappé ne va pas aimer

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG jouera une partie de sa saison ce mercredi soir en Ligue des champions face au Borussia Dortmund. Kylian Mbappé sera attendu au tournant par de nombreux observateurs.

A Paris, la pression monte logiquement avant la rencontre de Ligue des champions entre le Borussia Dortmund et le PSG. Le club de la capitale peut vivre une grande joie comme une énorme déception en fonction de son résultat en Allemagne. L'ombre d'un reversement en Ligue Europa est bien présente et sans Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé devra encore une fois porter son équipe, sous peine de passer sous le feu des critiques comme rarement dans sa carrière. Pour Christophe Dugarry notamment, Mbappé n'a pas le droit de se manquer à Dortmund après tout ce qui a été mis en place pour lui cette saison au PSG.

Dugarry prévient déjà Mbappé

🔴🔵 Est-ce que la réussite du PSG à Dortmund passe surtout par Mbappé ?



🗣 @RothenJerome : "Oui, c'est une certitude. C'est le patron de cette équipe, à lui de prendre ses responsabilités. Je suis persuadé qu'il sera au rendez-vous." pic.twitter.com/WX3JjzsSHv — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) December 11, 2023

Lors d'un passage sur l'antenne d'RMC, le champion du monde 98 n'a pas fait dans la langue de bois sur le sujet, invitant le crack de 24 ans à assumer ses responsabilités. « Il a pris les clés du camion. Cela fait des années qu'il nous explique qu'il ne faut pas lui parler d'âge mais lui parler que de terrain. Les statistiques sont là mais c'est vrai qu'on est quand même déçu de son impact au PSG depuis le début de la saison. On s'attendait à mieux. On s'attend à ce qu'il progresse d'année en année mais on le sent pas assez déterminé et motivé cette saison. Je trouve que c'est lui le grand joueur de cette équipe et il sera le premier responsable si son équipe est éliminée. Comme l'inverse si elle se qualifie. A lui de montrer qu'il prend ses responsabilités. L'investissement a été colossal. C'est peut-être sa dernière saison au PSG. Il veut faire de ce club un club qui gagne. C'est le moment », a notamment indiqué Christophe Dugarry, impatient de connaitre le visage qui sera affiché par Mbappé et ses coéquipiers mercredi soir dans la Ruhr.