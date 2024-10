PSG ‍: Dortmund veut rapatrier Ousmane Dembélé ‍!

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Ecarté contre Arsenal pour raison disciplinaire, Ousmane Dembélé a fait son retour dans le groupe du PSG pour le déplacement à Nice dimanche soir. Mais les relations sont conflictuelles avec Luis Enrique, ce qui ne manque pas d’alimenter les rumeurs dans l’optique du mercato hivernal.

Pièce maîtresse de Luis Enrique depuis un an, Ousmane Dembélé a été écarté à la surprise générale pour le déplacement périlleux sur la pelouse d’Arsenal en Ligue des Champions mardi dernier. Un contentieux entre les deux hommes est à l’origine de cette mise à l’écart, qui n’a été que ponctuelle puisque l’international français a fait son retour dans le groupe du Paris Saint-Germain ce dimanche pour le déplacement à Nice (1-1). Les relations sont néanmoins tendues entre Dembélé et Luis Enrique, et c’est à se demander si l’ancien attaquant du FC Barcelone ne va pas avoir des envies d’ailleurs après cet épisode. Une chose est certaine, cet incident provoque de multiples rumeurs sur l’avenir d’Ousmane Dembélé.

Dembélé : Le PSG étudiera toutes les offres au mercato https://t.co/FDc6ESMcec — Foot01.com (@Foot01_com) October 2, 2024

Envoyé à Manchester United ou dans d’autres clubs anglais, l’ailier droit de 26 ans fait également l’objet de rumeurs en provenance de l’un de ses anciens clubs, le Borussia Dortmund. A en croire les informations du site Fichajes, le club allemand est très intéressé par la perspective de récupérer son ancien n°10… dès le mois de janvier. En effet, le Borussia Dortmund est très intéressé par un prêt d’Ousmane Dembélé au mercato hivernal, dans le cas où le Paris Saint-Germain souhaiterait s’en séparer après son coup de froid avec Luis Enrique.

Dortmund aimerait le récupérer en prêt

« Pour Dembélé, revenir à Dortmund serait l’occasion de renouer avec la meilleure version de lui-même, loin des tensions à Paris. Dortmund est prêt à parier sur lui et le PSG serait intéressé par un prêt afin que le joueur ne perde pas de sa valeur. Tout indique que son avenir pourrait être un retour en Allemagne » affirment nos confrères du média espagnol, pour qui le Paris SG verrait d’un bon oeil le prêt de Dembélé à Dortmund pendant six mois avant une potentielle vente au prix fort en juin 2025. L’information paraît toutefois étonnant car le PSG n’est pas suffisamment riche dans le secteur offensif pour se séparer d’un tel joueur, et on imagine assez mal le club de la capitale recruter un joueur de classe internationale durant le mois de janvier en attaque.

En écartant Dembélé contre Arsenal, Luis Enrique a en tout cas lancé un feuilleton qui peut déstabiliser son équipe à long terme, avec des rumeurs incessantes et qui peuvent également avoir un impact direct sur les performances de son joueur. Les dirigeants et supporters parisiens s’en seraient certainement bien passés.