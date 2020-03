PSG-Dortmund à huis clos ? Réponse à la dernière minute !

Dans : PSG.

Le match entre le PSG et Dortmund pourrait se dérouler à huis clos mercredi prochain. Les instances attendront en tout cas le dernier moment pour se décider.

Prise très au sérieux par les gouvernements et les instances du football, l’épidémie de Coronavirus a un impact réel et immédiat sur le calendrier, en France comme partout dans le monde. Si la Ligue 1 a déjà connu un premier match reporté avec la rencontre entre Strasbourg et le PSG, les regards sont forcément tournés vers le duel de Ligue des Champions du Paris SG contre Dortmund. Pour cette rencontre qui se déroulera ce mercredi dans la capitale française, les autorités craignent autant le rassemblement de plus de 40.000 personnes venues de tous horizons, que le déplacement de supporters allemands au milieu. C’est le Préfet de Police de Paris qui prendra la décision finale, en fonction des risques, de l’évolution de l’épidémie et des directives gouvernementales.

Mais la décision finale ne sera prise qu’au dernier moment, annonce Le Parisien, pour qui l’annonce officielle pourrait n’avoir lieu que mardi, soit la veille de la rencontre. Les supporters pourraient donc devoir attendre le dernier moment pour être fixé, ce qui explique pourquoi plus de 2000 billets sont encore en vente pour cette rencontre, qui ne fait pour le moment pas le plein. Si jamais le gouvernement décidait de passer en « Phase 3 », ce serait l’ensemble des manifestations sportives de grande ampleur qui devraient être soit interdites, soit obligées de se disputer à huis-clos. Du côté du PSG, on s’attend à tout, mais la dernière tendance à un match disputé sans spectateurs semble tenir la corde en cas d’annonce.