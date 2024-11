PSG ‍: Donnarumma viré et remplaçé par Thibaut Courtois ‍?

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Une fois de plus, Gianluigi Donnarumma n'a pas été décisif en Ligue des champions. Au point que le PSG envisage de remplacer le gardien de but italien.

Luis Enrique a fait durer le suspense jusqu'au dernier moment, mais l'entraîneur espagnol a finalement retenu Gigio Donnarumma comme titulaire face à l'Atletico de Madrid, alors que Matvey Safonov avait été retenu samedi dernier contre Lens. Mais, le portier transalpin n'a pas réussi à faire la différence, notamment sur le but victorieux des Colchoneros. Alors, au moment où on évoque une possible prolongation de contrat pour celui que Leonardo était allé chercher libre à l'AC Milan, Nasser Al-Khelaifi et Luis Campos ont déjà une idée pour faire venir un vrai numéro 1 au Paris Saint-Germain. Car il est évident désormais que ni le portier russe, ni son coéquipier italien ne sont capables de peser au plus haut niveau en Ligue des champions. Alors, à en croire la presse sportive espagnole, le PSG pense très fort à Thibaut Courtois, le gardien de but belge du Real Madrid, même si ce dernier enchaîne les blessures.

Le PSG veut changer de gardien de but

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Thibaut Courtois (@thibautcourtois)

A 33 ans, le gardien de but belge entamera sa dernière année de contrat avec le club de Florentino Perez en juin prochain, et forcément le président du Real Madrid sait qu'il y a un gros danger à le voir partir. Le site Defensa Central, proche des Merengue, révèle l'intérêt du Paris Saint-Germain pour Thibaut Courtois. Pour convaincre ce dernier de signer au PSG, le Qatar aurait proposé aux agents du joueur belge de doubler son salaire par rapport à ce qu'il gagne actuellement à Madrid. Cependant, et même si les récentes graves blessures de Courtois peuvent inquiéter, le Paris Saint-Germain est déterminé à le faire venir l'été prochain.

Luis Enrique l'a bien compris, ce n'est pas avec Gianluigi Donnarumma qu'il ira loin, ce dernier ayant trop de lacunes dans ses relances, mais n'étant même plus au top niveau sur sa ligne, ce qui était pourtant son point fort. En faisant venir le gardien madrilène, souvent considéré comme le meilleur portier du monde, l'entraîneur du PSG n'aurait plus vraiment à se poser des questions pour choisir son titulaire. Car à ce stade de la saison, on ne sait pas réellement qui de Donnarumma ou de Safonov peut faire la différence en Ligue des champions.