PSG : Donnarumma, un gros souci pour Paris

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Ce lundi, le PSG a bouclé sa tournée estivale au Japon par un large succès (6-2) face au Gamba Osaka. Mais la performance de Gianluigi Donnarumma n'a pas forcément été appréciée.

Le PSG en a terminé avec le Japon. Les hommes de Christophe Galtier ont d'ailleurs remporté leurs trois rencontres amicales. La dernière avait lieu aujourd'hui face au Gamba Osaka. Offensivement, les champions de France ont régalé et les trois stars du PSG ont marqué. Egalement, on pourra retenir le très beau but de Nuno Mendes, parfaitement servi par son compatriote Vitinha. Problème néanmoins, le secteur défensif. La défense à trois alignée par Christophe Galtier, composée de Sergio Ramos, de Marquinhos et de Presnel Kimpembe, a pas mal inquiété. La performance du Gianluigi Donnarumma aussi. Que ce soit ses décisions au pied ou ses sorties dans les airs, le champion d'Europe italien est en méforme depuis sa déconvenue face à Karim Benzema il y a quelques mois en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Sans même parler de la copie rendue lors de la défaite qui a éliminé l'Italie du Mondial 2022. Et sa prestation contre Osaka n'a pas été rassurante du tout.

Donnarumma, panique à bord ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Gianluigi Donnarumma (@gigiodonna99)

Sur les réseaux sociaux, Twitter en tête, les internautes proches du PSG n'ont pas hésité à afficher leurs doutes sur Gianluigi Donnarumma. Et cela a tapé dur sur l'ancien gardien milanais : « Donnarumma il aime trop se mettre dans la merde tout seul comme un grand que ce soit dans les airs ou balle au pied c’est pas du tout rassurant » ; « Donnarumma je pense que le psychologue du club devra faire des heures supplémentaires avec lui » ; « J'ai 3 maillots Navas. Pas certain que j'en ai un de Donnarumma » ; « Donnarumma ballon aux pieds… Stress assuré » ou encore « Donnarumma… Keylor Navas souffle trop dans son cou ». Depuis le but égalisateur de Madrid, et un choix erroné, même s'il y avait peut-être faute de KB9, Donnarumma est dans l'oeil du cyclone de part des fans du PSG. ll faut dire qu'un certain Keylor Navas est en concurrence avec lui, même si Christophe Galtier rappelait récemment que l'Italien sera bien le numéro 1 au début de la nouvelle saison. Le Costaricien, qui vit mal cette situation, veut cependant continuer à Paris et cela pourrait expliquer l'incroyable fébrilité de celui qui il y a un an avait été le héros italien de l'Euro 2021.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Gianluigi Donnarumma (@gigiodonna99)

Difficile encore de savoir si Keylor Navas restera au PSG mais en tout cas, il sera compliqué pour Gianluigi Donnarumma de se débarrasser de son ombre. L'ancien portier de l'AC Milan, seulement âgé de 23 ans, a encore une belle marge de progression devant lui et c'est certain le 31 juillet prochain, il sera dans les cages du PSG pour disputer le Trophée des champions face au FC Nantes. Attention toutefois à ne pas se manquer, car celui que les supporters italiens avaient surnommé Dollarumma pourrait voir son poste être en grande danger. Christophe Galtier et Luis Campos ont beau en avoir fait le numéro 1, si les deux hommes sentent que le jeu de l'Italien est trop dangereux, alors Keylor Navas pourrait vite redevenir un titulaire potentiel au détriment de celui qui à la surprise générale a été élu meilleur gardien de but de Ligue 1 cette saison.