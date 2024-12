PSG ‍: Donnarumma trahi par un compatriote ‍?

Dans : PSG.

Le Paris Saint-Germain continue de s’activer sur son chantier du poste de gardien de but. Luis Campos aurait coché le nom de Marco Carnesecchi pour l’été prochain, dans le but de remplacer Gianluigi Donnarumma.

La situation de Gianluigi Donnarumma ne fait pas rêver. Le portier italien a du mal à enchainer les très bonnes prestations cette saison et ne dispose plus d’une confiance totale de la part de Luis Enrique. Insatisfait du niveau moyen de son joueur, l’entraineur du Paris Saint-Germain se paye le luxe de créer une rotation au poste de gardien de but. De quoi piquer son joueur, sous contrat jusqu’en juin 2026 et dont la prolongation a été mise en stand-by. S’il veut que son avenir au PSG perdure, il devra montrer un niveau plus que solide lors de la deuxième partie de la saison, au risque d’être vendu l’été prochain. Le cas échéant, la direction parisienne a déjà trouvé son remplaçant en la personne de Marco Carnesecchi.

Carnesecchi contre Donnarumma, un Italien peut en cacher un autre

Selon les informations du Corriere dello Sport, le Paris Saint-Germain aurait coché le nom de Marco Carnesecchi pour un recrutement au mercato estival 2025. Luis Campos scruterait attentivement la situation du gardien de but de l’Atalanta qui réalise une saison impressionnante. Certaines sources parlent de négociations qui tournent autour des 40 à 50 millions d’euros. Une somme abordable – bien qu’un peu élevée pour un joueur évalué à 20 millions d’euros par Transfermarkt - pour la direction parisienne et un joueur loin du fameux bling-bling que veut désormais éviter Nasser al-Khelaïfi.

Attention toutefois : le Paris Saint-Germain n’est pas le seul concurrent sur le dossier. Le quotidien sportif italien affirme qu’Arsenal s’est également positionné. Un duel à venir avec un géant anglais, donc ?