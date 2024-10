PSG ‍: Donnarumma paresseux, le bulletin sévère d'Alonzo

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Gianluigi Donnarumma a encore coûté des buts au PSG mardi soir avec une sortie ratée puis une attitude passive sur coup-franc. L'Italien n'arrive pas à corriger ses défauts avec le temps. Jérôme Alonzo pointe du doigt les entraînements du gardien.

Comment peut-on être l'un des meilleurs gardiens de sa génération, être aussi efficace sur sa ligne, mais commettre autant d'erreurs manifestes dans les matchs importants ? Tel est le destin de Gianluigi Donnarumma au PSG depuis son arrivée en 2021. On savait le gardien italien moyen dans ses relances au pied mais mardi soir il a rappelé que les sorties aériennes n'étaient pas son point fort non plus. Face à Arsenal, il est passé au travers sur le premier but de la tête signé Kai Havertz. Puis, sur le second but, il est resté planté sur sa ligne sur la frappe arrêtable de Bukayo Saka.

Un travail insuffisant au PSG ?

Avant même le coup de sifflet final mardi soir, il a été désigné principal responsable de la défaite parisienne. Dans le domaine aérien et sur les coups de pied arrêtés notamment, l'Italien a accumulé les erreurs ces derniers mois. La saison dernière, le PSG avait encaissé des buts évitables sur corner contre le Barça en quart de finale aller de C1 et contre Dortmund en demi-finale retour. De quoi questionner la valeur réelle de Donnarumma. Ancien gardien du club, Jérôme Alonzo pense que l'Italien est toujours le gardien idéal pour le PSG. Lui aussi déficient sur les sorties en début de carrière, Alonzo préconise un travail plus important à l'entraînement dans ce domaine.

🗨️ Jérôme Alonzo sur Donnarumma : "Pourquoi ce garçon régresse ?" #EDG pic.twitter.com/ITR24EH0iE — L'ÉQUIPE de Greg (@lequipedegreg) October 2, 2024

« Vous reprenez les émissions après PSG-Barça en mars, le débat va être le même. A l’époque, je vous avais dit « Si dans 6-7 mois on ne voit aucune progression, il faudra se poser des questions sur la qualité réelle du gardien ou sur la manière dont il s’entraîne ». Sur les qualités, je pense qu’il les a : il a un bon jeu de jambes. Sur les appuis courts, c’est l’un des meilleurs au monde. La taille j’en parle même pas. Le mental ? Apparemment c’est un guerrier. Il a tout pour être bon partout. Pourquoi ce garçon ne progresse pas et régresse même ? Plus ça va, moins ça va car il perd confiance. Sur l’action, il ne sait pas quand y aller. Le timing ça se travaille. La présence ça se travaille. Mais, il faut avoir envie de le faire », a t-il analysé dans L'Equipe de Greg. Un conseil sous forme d'avertissement alors que les supporters parisiens perdent patience et que Safonov attend dans l'ombre.