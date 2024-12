PSG ‍: Donnarumma ne discute plus prolongation, c'est confirmé

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

En 2021, Gianluigi Donnarumma a fait le choix de quitter libre Milan pour rejoindre le PSG. Les Parisiens l'ont vite récompensé, en le privilégiant à Keylor Navas notamment. Néanmoins, l'agent du gardien italien vient troubler l'harmonie du duo.

Avec Gianluigi Donnarumma, le Paris SG a réalisé un pari d'avenir très intéressant en 2021. Le club parisien avait convaincu le portier italien de quitter libre le Milan AC. Le gardien avait alors 22 ans et sortait d'un énorme Euro gagné avec l'Italie. Il avait d'ailleurs été élu meilleur joueur du tournoi. Souvent critiqué et parfois à raison pour ses erreurs, Donnarumma a quand même poussé vers la sortie Keylor Navas. Son avenir au PSG semble s'inscrire sur le long terme d'autant que son contrat court jusqu'en 2026 et qu'il est censé le prolonger dans les prochaines semaines.

Donnarumma de retour en Italie ?

Néanmoins, l'agent de Gianluigi Donnarumma est venu jeter un froid au PSG. Enzo Raiola, cousin de Mino Raiola à qui il a succédé dans la gestion de carrière du gardien, était interrogé par Radio Sportiva en Italie. Il a annoncé que la prolongation de son client à Paris était loin d'être acquise. « Son contrat court jusqu'en 2026. Nous sommes dans une phase de réflexion sur certains aspects contractuels. Tout est en stand-by pour l'instant. Dans des négociations comme celles-ci, tout peut arriver. Nous ne pouvons pas prédire comment les choses vont évoluer dans les mois à venir », a t-il lâché.

🔴🔵 Enzo Raiola in esclusiva a @RadioSportiva Su Gianluigi Donnarumma



- "Uno shock, temevamo il peggio. L'arbitro ha detto che era uno scontro di gioco..."



- "Futuro al #PSG? E' in scadenza nel 2026. Siamo in pausa di riflessione. Vedremo se ci sarà la fumata bianca, tutto può… pic.twitter.com/BkVW56LaUe — Marco Conterio (@marcoconterio) December 20, 2024

Un coup de pression pour la direction parisienne avec peut-être une petite idée derrière la tête. Le clan Raiola n'exclut pas un retour de Donnarumma en Italie dans un futur proche. « Il ne faut jamais dire jamais quand on revient en Italie. On ne sait jamais ce qui peut arriver dans le futur. Pour l'instant, il y a encore beaucoup à accomplir cette saison, et nous tiendrons tout le monde au courant au fur et à mesure », a indiqué Enzo Raiola. Le PSG est prévenu, il devra se montrer généreux sur le plan financier pour conserver l'un des piliers de son projet.