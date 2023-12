PSG ‍: Donnarumma l’écoeure, il quitte Paris cet hiver

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Titulaire indiscutable, Gianluigi Donnarumma monte en puissance au PSG malgré quelques erreurs évitables et ne laisse aucune chance à ses concurrents Keylor Navas et Arnau Tenas depuis le début de la saison.

A l’instar de Christophe Galtier la saison dernière, Luis Enrique a installé Gianluigi Donnarumma comme un titulaire indiscutable au Paris Saint-Germain. Globalement, l’international italien rend bien cette confiance car le champion d’Europe 2021 donne l’impression de monter en puissance. Certes, il commet toujours quelques erreurs évitables comme lors du dernier match de Ligue des Champions face à Newcastle. Mais certains de ses matchs ont sauvé le PSG comme à Reims en Ligue 1 il y a quelques semaines.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par ARNAU TENAS 🐺 (@arnautenas)

Depuis le début de la saison, Gianluigi Donnarumma ne laisse pas une miette à ses deux concurrents, l’expérimenté Keylor Navas et le jeune espoir Arnau Tenas, recruté cet été en provenance du FC Barcelone. A en croire les informations de Sport, ce gardien de 22 ans formé à la Masia a d’ailleurs de grandes chances de quitter le PSG provisoirement lors du mercato hivernal. En effet, afin de ne pas rester trop longtemps sans temps de jeu, Arnau Tenas a de grandes chances d’être prêté sans option d’achat au mois de janvier.

Le PSG compte sur Arnau Tenas pour l'avenir

Aucun club n’est pour l’instant cité par le journal espagnol, qui indique simplement que le PSG et le joueur sont d’accord pour un prêt de six mois. Il n’est en revanche pas question d’inclure une option d’achat dans le futur deal concernant Arnau Tenas, car Luis Enrique et Luis Campos sont convaincus par le potentiel du joueur et comptent sur lui à l’avenir. Cela n’empêche pas les deux hommes de rester en veille sur le marché des gardiens de but en Europe. La preuve, RMC dévoilait jeudi que le Paris Saint-Germain était très attentif à la situation de Lucas Chevalier, sous contrat avec Lille jusqu’en juin 2027 et qui plait beaucoup à l’état-major du club de la capitale.