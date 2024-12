PSG ‍: Donnarumma est malheureux, Guardiola vient lui remonter le moral

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

La situation commence à se tendre au PSG depuis quelques jours. Gianluigi Donnarumma fait partie des joueurs frustrés et n'est plus contre un départ du club de la capitale.

Luis Enrique est plus que jamais sous le feu des critiques au PSG. Le style de jeu, le recrutement et les résultats ne sont pas au rendez-vous selon les fans et observateurs du club de la capitale. En interne, pas mal de tensions sont aussi à déplorer. Les joueurs français de l'effectif francilien n'adhèrent apparemment plus aux consignes de Luis Enrique. Pour ne rien arranger, l'Espagnol pourrait avoir aussi perdu Gianluigi Donnarumma. L'Italien n'a pas du tout apprécié le fait d'avoir été mis remplaçant contre le Bayern Munich. Alors que sa prolongation de contrat était bien partie, tout est remis en question. Ce chaos présent au Paris Saint-Germain, Manchester City et l'Inter pourraient bien en profiter.

Donnarumma, un départ devient envisagé

Selon les informations de Sportal, Donnarumma est malheureux et contrarié au PSG. Si les choses continuent à trainer, il se pourrait alors bien que l'Italien envisage un avenir loin de la France. L'ancien de l'AC Milan ne goûte que très peu à la concurrence imposée avec Matvey Safonov, alors que la situation était déjà difficile à gérer lorsque Keylor Navas était là. Si Donnarumma demandait à partir du PSG, alors il ne manquera pas de prétendants. Manchester City en fait partie. Le média indique en effet que Pep Guardiola valide le profil de Donnarumma pour remplacer Ederson. Le portier brésilien est suivi de près par l'Arabie saoudite et ne semble plus motivé à l'idée de rester à Manchester. Autre possibilité pour Donnarumma : l'Inter. Les Lombards sont à l'affût concernant les états d'âme de l'Italien et pourraient prochainement rentrer en contacts avec son entourage. Problème, son passé à l'AC Milan, qui ne fait pas l'unanimité chez tous les fans de l'Inter. Donnarumma, qui sera en fin de contrat avec le PSG en juin 2026, est estimé à quelque 40 millions d'euros.