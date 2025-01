PSG ‍: Donnarumma est à la rue, l’ASSE confirme

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Malgré la victoire contre l’AS Saint-Etienne (2-1) dimanche, Gianluigi Donnarumma n’échappe pas aux critiques. Le gardien du Paris Saint-Germain n’est pas irréprochable sur le but de Zuriko Davitashvili. L’attaquant stéphanois s’est lui-même étonné du choix de l’Italien sur son coup franc direct.

A l’heure où l'entraîneur Luis Enrique lui impose la concurrence de Matvey Safonov, Gianluigi Donnarumma ferait mieux d’éviter ce genre d’erreur. Le gardien du Paris Saint-Germain se retrouve à nouveau pointé du doigt après le but encaissé face à l’AS Saint-Etienne dimanche. On peut parler d’un mur mal positionné sur le coup franc direct de Zuriko Davitashvili. Mais l’attaquant des Verts a plutôt constaté un mauvais placement du portier parisien.

« J'ai pris ma décision lorsque j’ai vu la position de Donnarumma, vraiment à ma droite, il m’a vraiment ouvert le côté, je ne sais pas pourquoi il a fait ça, s’est étonné l’international géorgien en zone mixte. J’ai choisi ce côté, j’ai tiré et j’ai marqué, c’était fantastique mais bien sûr je voulais plus ce soir parce que dans ce match j’ai eu plusieurs situations, de bonnes occasions avec des un contre un, ou des deux contre un, et nous devons nous améliorer là-dessus. »

Donnarumma ne voit pas d'erreur

Fautif sur ce coup de pied arrêté, Gianluigi Donnarumma n’a pas assumé ses responsabilités. L’Italien ne s’estime pas coupable d’une erreur. A ses yeux, l’ancien joueur des Girondins de Bordeaux a tout simplement bien joué le coup. « Le but de Zuriko Davitashvili ? C’est un très joli but, a commenté le gardien du leader de Ligue 1. C’est un grand joueur, il a beaucoup de qualité et il faut applaudir l’adversaire aussi. » Le Stéphanois, lui, n’a pas applaudi le dernier rempart du Paris Saint-Germain. Au contraire, sa déclaration vient plutôt enfoncer le Parisien dont les discussions pour une prolongation ont été interrompues.