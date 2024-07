PSG ‍: Désiré Doué au Bayern, Nasser Al-Khelaïfi arrive en sauveur

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Au PSG, l'un des feuilletons de l'été mène à Désiré Doué. Le joueur du Stade Rennais hésite entre un avenir à Paris ou au Bayern Munich.

Le PSG peine à conclure ses dossiers chauds cet été lors du marché des transferts. La situation devient même inquiétante pour pas mal de fans et observateurs. Pourtant, les profils de qualité qui sont visés ont de quoi charmer plus d'un amoureux du club. Parmi les cibles prioritaires : Désiré Doué ! Le joueur du Stade Rennais sera vendu par les Bretons cet été. Mais le club rennais veut le faire à ses conditions, surtout au vu de l'intérêt du PSG et du Bayern Munich. Si Paris a fait une première offre de 45 millions d'euros, cette dernière a été refusée. Le Bayern, qui avait aussi échoué à convaincre les Bretons dans un premier temps, viennent de revenir à la charge.

Doué, le PSG et le Bayern passent aux choses sérieuses

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par dd33 (@desire.doue)

Selon les informations de L'Equipe, RMC et Foot Mercato, le Bayern Munich vient en effet de revoir son offre à la hausse avec 55 millions d'euros (bonus compris) qui ont été proposés à Rennes. Une offre qui se rapproche des attentes du club français. Cependant, Paris va aussi dégainer une autre proposition dans les prochaines heures, dont le montant n'a pas filtré. Logique puisque selon L'Equipe, les champions de France attendent d'avoir Rennes au téléphone avant d'envoyer un montant précis. D'après The Athletic, Nasser Al-Khelaïfi a lui pris en main personnellement le dossier et a déjà eu Désiré Doué au téléphone pour lui vanter les mérites du projet francilien. D'après Fabrice Hawkins, le crack tricolore n'a pas encore fait son choix entre un transfert au PSG ou au Bayern Munich. Actuellement avec l'équipe de France Olympique de Thierry Henry, Désiré Doué aimerait que son sort soit scellé avant le début de la compétition. Il ne reste plus que quelques heures. Les Bleus affrontent les Etats-Unis ce mercredi soir.