PSG ‍: Dembélé tueur des surfaces, Luis Enrique prend les paris

Buteur après un bel enchaînement contre la Belgique (2-0) lundi en Ligue des Nations, l’international tricolore Ousmane Dembélé a fait preuve d’efficacité sur cette action. Son entraîneur au Paris Saint-Germain Luis Enrique le sent capable de progresser dans ce domaine et de battre son record personnel.

Ce n’est évidemment pas la première fois que l’on voit Ousmane Dembélé se jouer de ses adversaires à proximité de la cage. Mais cette fois, au lieu d’expédier le ballon loin dans les tribunes, l’ailier de l’équipe de France a envoyé un missile sous la barre du gardien de la Belgique Koen Casteels ! Le genre d’exploit que le Paris Saint-Germain et ses supporters aimeraient voir plus souvent. Depuis des années, l’ancien joueur du FC Barcelone souffre d’un gros manque d’efficacité. On peut même parler d’une véritable maladresse dans le dernier geste.

Ousmane Dembélé le reconnaît volontiers. Selon les informations du quotidien Le Parisien, l’international tricolore, double passeur décisif contre Montpellier (6-0) le 23 août dernier, avait regretté de ne pas avoir marqué auprès de Luis Enrique. Son entraîneur l’avait alors rassuré. « Avec l’équipe que l’on a et le jeu que l’on pratique, tu vas inscrire au moins 15 buts cette saison », avait répondu l’entraîneur du Paris Saint-Germain, qui voit donc Ousmane Dembélé battre son record personnel.

Dembélé connaît le problème

Une référence qui date de la saison 2018-2019, lorsque le dribbleur du Barça avait terminé avec 14 réalisations toutes compétitions confondues. Encore faudrait-il que l’ailier formé à Rennes parvienne à régler la mire sur la durée. Au micro de TF1 lundi soir, le Parisien expliquait son problème. « Sur les dribbles, j'en dribble un, deux, mais je manque de fraîcheur sur la frappe, confiait le champion du monde 2018. Mon corps se lève un peu, c'est pour ça que souvent, je ne cadre pas quand je tire. » S'il finit par corriger le tir, Ousmane Dembélé deviendra aussi un cauchemar pour les gardiens.