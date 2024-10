PSG ‍: Dembélé réintègre le groupe après des excuses

Tout ça pour ça. Privé du déplacement à Londres pour le match contre Arsenal, Ousmane Dembélé va réintégrer le groupe du PSG après avoir fait son mea-culpa.

En choisissant de se priver de son attaquant vedette pour le match de Ligue des champions face aux Gunners, l'entraîneur du Paris Saint-Germain a fait preuve d'une autorité rarement connue dans le passé au PSG. Mais Luis Enrique l'a payé au prix fort, puisque son équipe est apparue timorée à l'Emirates, l'absence de Dembélé ayant clairement soulagé Mikel Arteta au moment de composer son onze de départ. Et moins de 24 heures plus tard, Fabrizio Romano affirme qu'entre l'entraîneur espagnol et le champion du monde 2018, tout est réglé. « Ousmane Dembélé devrait réintégrer le groupe du PSG dès dimanche contre l'OGC Nice. Dembélé s'est excusé auprès de Luis Enrique, comme le souhaitait et l'avait demandé l'entraîneur espagnol. La situation devrait revenir à la normale rapidement », précise le journaliste italien, qui ne dit cependant pas pour quelles raisons Ousmane Dembélé a été contraint de présenter des excuses, le différent a été réglé au retour de la délégation parisienne de Londres.

🔴🔵 Ousmane Dembélé, expected to return into PSG group already against OGC Nice on Sunday.



Dembélé apologized to Luis Enrique as the Spanish manager wanted and requested, the situation is fully expected to return to normality shortly. pic.twitter.com/DrKgFakp6P