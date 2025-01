PSG ‍: Dembélé et Hakimi présents contre City, Marquinhos incertain

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

A deux jours du choc entre le PSG et Manchester City en Ligue des champions, Luis Enrique a eu des bonnes nouvelles ce lundi, même si l'incertitude plane encore.

Absents contre Lens, samedi, Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi et Marquinhos étaient incertains pour la rencontre au sommet en Ligue des champions, mercredi soir au Parc des Princes, entre le PSG et Manchester City. Mais ce lundi, les choses ont évolué dans le bon sens pour l'attaquant français et le latéral marocain. « Ousmane Dembélé, touché par une grippe sévère, est attendu à la reprise de l’entraînement aujourd’hui, tout comme Achraf Hakimi, qui avait été laissé au repos par précaution, précise Djamel, l'insider du Paris Saint-Germain, qui a toutefois encore des doutes concernant la participation de Marquinhos au choc face à la formation de Pep Guardiola. Marquinhos, gêné à l’adducteur ces derniers jours, a effectué quelques courses samedi et a ressenti de bonnes sensations. Il doit se tester à nouveau aujourd’hui pour évaluer son état physique. » L'absence du capitaine du PSG dans une telle rencontre de C1 serait évidemment un gros coup dur pour les champions de France qui n'ont plus le droit de perdre dans cette compétition.