PSG ‍: Dembélé bat un record, c'est la honte quand même

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Dans la lignée de son bon début de saison, Ousmane Dembélé a fait une entrée décisive à Reims samedi. L'ailier parisien a offert le point du nul au PSG. Un nouveau but pour symboliser cette efficacité enfin trouvée à Paris.

Et si les buts parisiens venaient d'Ousmane Dembélé cette saison ? Difficile d'annoncer l'ailier droit du PSG comme le successeur statistique de Kylian Mbappé mais sa forme du début de saison est très utile au club parisien. Samedi soir, on a vu un PSG sans et avec Ousmane Dembélé. Quand il était sur le banc, le onze parisien a été assez stérile sur le plan offensif. Puis, Dembélé est entré et il n'a eu besoin que de 3 minutes pour faire la différence. Attentif au second poteau et précis dans sa reprise, il a marqué le but de l'égalisation pour éviter une première défaite aux Parisiens cette saison.

Dembélé bat son record de buts au PSG

Il s'agit de son 4e but en 5 matchs de Ligue 1 cette saison. Une performance honorable voire même exceptionnelle si on compare à la saison passée. En 26 matchs de championnat, Dembélé n'avait marqué que 3 buts avec le PSG. Ousmane Dembélé a donc déjà établi son record de buts en Ligue 1 avec le PSG comme l'a souligné Foot Mercato dans un post. Mais l'enthousiasme du média n'a pas été partagé par les internautes de X.

Ousmane Dembélé bat déjà son 𝗥𝗘𝗖𝗢𝗥𝗗 𝗣𝗘𝗥𝗦𝗢𝗡𝗡𝗘𝗟 de buts inscrits sur une saison de Ligue 1 sous les couleurs du PSG. ❤️💙



Saison 2023/2024 :

🏟️ 26 matchs

⚽️ 3 buts



Saison 2024/2025 :

🏟️ 5 matchs

⚽️ 𝟰 𝗕𝗨𝗧𝗦



C’est sa saison. 💆🏽‍♂️ pic.twitter.com/xkHzJiKj1H — Foot Mercato (@footmercato) September 21, 2024

La moquerie et l'ironie étaient de sortie dans les commentaires. « Waaaw le record !! », « Ça c'est un record ?? Mdr », « S'il pouvait marquer en Ligue des champions ça serait pas mal aussi (hein contre Gérone ce raté) », ont réagi certains supporters parisiens amusés de voir une marque aussi modeste être célébrée. Cependant, en maintenant ce rythme sur le long terme, Ousmane Dembélé devrait vite obtenir plus de respect au PSG.