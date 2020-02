PSG : La pépite Esposito fait de l’œil à Leonardo au mercato !

Dans : PSG.

En véritable spécialiste du marché italien, Leonardo a repéré un joueur prometteur de 17 ans dans l’optique du prochain mercato estival du PSG.

Selon les informations obtenues par Calcio-Mercato, le Paris Saint-Germain fait partie des clubs très intéressés par le profil de Sebastiano Esposito, jeune attaquant de seulement 17 ans évoluant à l’Inter Milan. Utilisé à cinq reprises par Antonio Conte en Série A (1 but), ce pur produit de la formation milanaise a véritablement tapé dans l’œil de Leonardo. Capable de jouer sur tout le front de l’attaque mais avant tout dans l’axe, Esposito coche toutes les cases d’un recrutement d’avenir judicieux selon le directeur sportif du PSG, coutumier du fait et dont la principale réussite dans ce type d’opération se nomme Marco Verratti. Actuellement, la valeur marchande de Sebastiano Esposito se situe aux alentours de 10 ME selon le média spécialisé Transfermarkt.

En Italie, le Paris Saint-Germain scrute également d’autres joueurs prometteurs ou en situation d’échec. Le nom de Sandro Tonali, également courtisé par Manchester United et la Juventus Turin, revient avec insistance. Mais le joueur de Brescia ne sera pas vendu par son club formateur pour moins de 40 ME au mercato. Lucas Paqueta, que Leonardo avait recruté à l’AC Milan et qui ne parvient pas à faire son trou en Lombardie, est également dans le viseur du Paris Saint-Germain. Reste à voir lors du prochain mercato quels seront les choix de Leonardo, alors que l’effectif parisien pourrait être amené à évoluer avec les possibles départs de Mbappé ou Neymar, de Cavani, mais également de joueurs de rotation tels que Draxler, Paredes ou Choupo-Moting.