PSG ‍: Daniel Riolo lâche un scoop pour le remplaçant de Mbappé

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Auteur d’une saison aboutie sous les ordres de Thiago Motta à Bologne (10 buts, 6 passes décisives), Joshua Zirkzee sera l’un des joueurs qui va animer le prochain mercato. Le PSG fait partie des clubs intéressés.

L’été prochain, Joshua Zirkzee a de grandes chances d’être l’un des joueurs les plus convoités du mercato. Il faut dire que du haut de ses 22 ans, l’avant-centre néerlandais de Bologne crève l’écran. Auteur de 10 buts et de 6 passes décisives depuis le début de la saison, Joshua Zirkzee commence à se faire un nom. Deux ans après avoir été vendu par le Bayern Munich pour seulement 8 millions d’euros, l’international néerlandais figure dans le viseur des plus grandes écuries européennes.

Joshua Zirkzee fait un carton en Série A

Dans son édition du jour, la Gazzetta dello Sport fait le point sur la situation du joueur et affirme que l’AC Milan est le club le plus chaud pour le recruter l’été prochain. Cela tombe bien, Joshua Zirkzee fait pour l’instant d’un transfert dans un top club italien sa priorité afin de continuer à progresser dans un championnat qu’il connait bien et dans lequel il est performant. Mais le Bayern Munich reste à l’affût car le club bavarois a inclus une clause de rachat de l’ordre de 40 millions d’euros au moment de sa vente il y a deux ans.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Joshua Zirkzee (@zirkzee)

Que ce soit à Milan ou ailleurs, le Néerlandais ne sera donc pas vendu en-dessous de ce prix par Bologne. Hormis le Bayern et l’AC Milan, un troisième club pourrait entrer dans la danse sans que personne ne l’ait vu venir… le Paris Saint-Germain. D’après les échos de Daniel Riolo, le club de la capitale a un œil sur la situation de l’avant-centre de Bologne alors que le champion de France devra recruter en attaque afin de compenser le départ à venir de Kylian Mbappé et peut-être celui à venir de Gonçalo Ramos. « Le petit de Bologne, je pense que le PSG va se mettre sur lui. C'est un très bon joueur » a simplement glissé le journaliste de RMC dans l’After Foot. Ce dossier sera donc à suivre de près dans les semaines à venir puisque le PSG a bien l’intention de jouer les troubles fêtes même si à cette heure, l’AC Milan reste le grandissime favori pour accueillir Joshua Zirkzee lors du prochain mercato estival.