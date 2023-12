PSG ‍: Daniel Riolo dénonce une injustice

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Titulaire en début de saison, Vitinha est régulièrement remplaçant depuis quelques semaines au PSG. Une injustice que Daniel Riolo peine à comprendre, lui qui s’interroge de plus en plus sur les choix de Luis Enrique.

En début de saison, Luis Enrique avait installé Vitinha comme un titulaire indiscutable dans l’entrejeu du Paris Saint-Germain. L’international portugais n’avait pas déçu, raflant même le titre d’homme du match en Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund au match aller. Alors que se profile le match retour face aux Allemands, de l’eau a coulé sous les ponts et Vitinha n’est plus un titulaire indiscutable aux yeux de son entraîneur. Avec les blessures de Fabian Ruiz et de Warren Zaïre-Emery, le Portugais a de grandes chances d’être aligné en Allemagne.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Vítor Ferreira (@vitinha)

Mais pour Daniel Riolo, il est incompréhensible que Vitinha ait été écarté du onze de départ sur certains matchs importants, y compris en Ligue des Champions. Sur l’antenne de RMC, le journaliste a été plus loin en affirmant que l’ex-stratège du FC Porto devait faire partie des quatre joueurs indiscutables au PSG en compagnie de Lucas Hernandez, Achraf Hakimi et Kylian Mbappé. « Il n'y a pas de dossier Vitinha. Je le dis depuis le mois d'août, c'est un titulaire indiscutable ! Dans cette équipe du PSG en titulaires indiscutables, il y a Mbappé, Vitinha, Lucas Hernandez et Hakimi » analyse le journaliste dans l'After Foot, avant de poursuivre au sujet des choix de Luis Enrique au Paris SG .

Le cas Vitinha interroge Daniel Riolo

« Derrière, je ne vois pas d'alternative crédible à Dembélé, même si je ne suis pas tout le temps ravi de ce qu'il fait. Vitinha est obligatoire, il doit être titulaire dans ce milieu de terrain. Ce qu'il apporte est incroyable, au niveau du contrôle et des passes, sans oublier sa frappe de balle ! Comment peut-on encore se poser la question ? C'est incroyable que cela fasse débat, c'est un joueur essentiel » estime Daniel Riolo, pour qui Vitinha doit être l’un des premiers noms à cocher sur la feuille de match pour Luis Enrique, ce qui n’est pourtant plus le cas depuis plusieurs semaines. Au Portugais de réussir à profiter des absences pour de nouveau s’imposer comme un élément fort du dispositif du Paris Saint-Germain d’ici à Noël.