PSG ‍: Climatiser le Vélodrome, ce Parisien a hâte

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG aura fort à faire ce dimanche soir face à l'OM au Stade Vélodrome. Marco Asensio a hâte d'en découdre et de répondre aux critiques.

Au PSG, le sentiment de frustration est encore énorme suite au match nul face au PSV dans la semaine en Ligue des champions. Les hommes de Luis Enrique ont une belle occasion de rebondir ce dimanche soir lors du Classique de Ligue 1 face à l'OM. Un OM qui croit d'ailleurs plus que jamais en ses chances de faire tomber les champions de France. Renforcé au mercato estival, le club marseillais a de beaux arguments à faire valoir. Mais ça ne fait apparemment pas trop peur aux stars du Paris Saint-Germain, comme Marco Asensio.

Asensio lance un message clair à ses coéquipiers du PSG

Lors de quelques mots échangés avec le site officiel du PSG, l'Espagnol a en effet envoyé un message fort avant d'affronter l'Olympique de Marseille de Roberto De Zerbi : « Tout le monde au club sait à quel point ce match est important. On a vu que Marseille s’était bien renforcé, et qu'ils veulent se battre pour le titre. Nous avons donc conscience que c'est un match d’autant plus important. Non seulement car c’est un Classique, mais aussi parce que c'est un rival direct pour gagner le championnat. Nous sommes donc prêts à 100% et nous voulons gagner ce match. (...) Ce sont des matchs avec de l'émotion, de la passion. Il faudra faire abstraction du bruit extérieur ». La saison passée, Marco Asensio avait eu la joie de remporter les deux Classiques face à l'OM. Il espère continuer sur cette série et rassurer les supporters et observateurs du PSG sur les ambitions du club de la capitale. Au Real Madrid, l'Espagnol avait aussi connu quelques turbulences et ses mots seront bons à prendre pour une jeune équipe parisienne.