PSG ‍: Clash Dembélé-Luis Enrique, il est viré du groupe ‍!

Coup de tonnerre au PSG où Ousmane Dembélé, qui fait partie des meilleurs joueurs depuis le début de la saison, a été écarté par Luis Enrique pour le déplacement des Parisiens à Arsenal en Ligue des Champions.

Luis Enrique est un entraîneur imprévisible, capable de tout, y compris de se priver d'un de ses meilleurs joueurs pour un choc à l’extérieur en Ligue des Champions et l’entraîneur du Paris Saint-Germain vient encore de le prouver. Malgré son excellent début de saison (4 buts, 4 passes décisives), Ousmane Dembélé a été écarté du groupe parisien pour le déplacement à Londres afin d’y défier Arsenal en 2e journée de phase de classement de la Ligue des Champions a annoncé RMC. L’information est d’autant plus étonnante que la radio l’affirme, Ousmane Dembélé n’est pas blessé. Mais du côté de l'Equipe, on a l'explication. « Luis Enrique et le Français ont eu une explication musclée après le match de Rennes que n’a oas apprécié l’Espagnol », précise le quotidien sportif, qui n'en dit pas plus sur la nature du clash entre l'international tricolore et son entraîneur.

🚨EXCL @RMCsport

Ousmane Dembélé n’est pas dans le groupe du PSG qui se déplace à Londres aujourd’hui pour affronter Arsenal en Ligue des Champions. Choix du coach.



Vitinha fait son retour dans le groupe ☑️ pic.twitter.com/etqSFwIntF — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) September 30, 2024

Encore une fois passeur décisif face au Stade Rennais vendredi soir au Parc des Princes, l’ancien attaquant du FC Barcelone est dans une forme resplendissante et il fallait donc aller chercher au niveau du comportement de l’international français pour trouver une potentielle justification à son absence. « Une absence qui va conduire Luis Enrique à modifier ses plans puisque l'international français est devenu incontournable, auteur de 4 buts et 3 passes décisives depuis le début du championnat. En revanche le PSG va enregistrer le retour de son milieu Portugais Vitinha » souligne notre confrère Fabrice Hawkins. Un sacré coup de tonnerre alors que le Paris Saint-Germain jouera mardi soir un match très important pour son avenir dans cette Ligue des champions nouvelle version. Car en l'absence d'Ousmane Dembélé, Luis Enrique n'aura pas 50 choix pour le remplacer. Autrement dit, en cas de défaite chez les Gunners, l'entraîneur espagnol devra assumer cette décision, mais au moins Luis Enrique confirme à ceux qui en doutaient qu'il fait ce qu'il veut avec ses joueurs.