PSG ‍: Cette grande folie du mercato est oubliée

Par Claude Dautel

Avec le départ de Kylian Mbappé pour le Real Madrid, l'ère bling-bling est désormais terminée au Paris Saint-Germain. Le club de la capitale entre dans une nouvelle période de son histoire.

Les supporters du PSG risquent de ne jamais revivre le mercato le plus fou de l'histoire de Paris, mais également du football tout court lorsqu'en 2017 les dirigeants qataris avaient accepté de payer 400 millions d'euros afin de faire signer coup sur coup Neymar et Kylian Mbappé. Et on peut aussi oublier le délire total engendré par la signature de Lionel Messi en 2021. Car pour ces trois joueurs, cela s'est plutôt mal fini avec le Paris Saint-Germain, et surtout Nasser Al-Khelaifi a visiblement décidé que cette fois cette ambition de recruter des stars était terminée. Il est vrai que sur la scène européenne, cela n'a rien changé pour le PSG et que le départ de Kylian Mbappé libre pour Madrid a soldé la fin de ces années folles. Auteur de « PSG Confidential : Argent, politique et barbouzeries, l'histoire secrète du club parisien », François Vignolle estime qu'effectivement Paris débute désormais une nouvelle page de son histoire.

Le PSG change tout à partir de ce mercato 2024

#PSGCONFIDENTIAL Quand Carlo Ancelotti, vainqueur hier d’une 5e ligue des champions comme entraîneur, se faisait sermonner «comme un enfant » par Nasser al-Khelaïfi à l’issue d’un match sans enjeu. Une altercation qui précipitait le départ de « Don Carlo »du PSG. @Valdiguie pic.twitter.com/XZ7O4ia1xY — François Vignolle (@frvignolle) June 2, 2024

Pour le coordinateur des enquêtes police/justice du groupe M6, qui a travaillé sur le fonctionnement du Paris Saint-Germain et a donc parlé avec des représentants du club, le mercato 2024 marque un tournant. « Ils me donnent l’impression de vouloir amener de la stabilité, de vouloir privilégier un modèle tourné vers l’Île-de-France avec leur superbe centre à Poissy. Ils ont une nouvelle figure qui a la tête sur les épaules : Warren Zaïre-Emery. Ils veulent se baser sur le gisement de joueurs que représente la région et des recrues internationales prêtes à se fondre dans un collectif. Les mercatos sont un peu plus intelligents, pas forcément pour grandir d’un point de vue marketing. Ils l'ont déjà gagnée, la Ligue des champions du marketing, et cela a pu leur porter préjudice. Je pense à Vitinha, moins bling-bling mais qui possède un bon état d’esprit, un sens de la cohésion. Et puis, ils ont un grand entraîneur au gros caractère qu’ils espèrent installer dans la durée. L’année prochaine, c’est la première saison sans "mégastar" du calibre de Zlatan Ibrahimovic, Lionel Messi, Neymar ou Kylian Mbappé. Un peu comme si dans une certaine mesure, ils avaient appuyé sur le bouton reset », a confié François Vignolle sur Eurosport.