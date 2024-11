PSG ‍: Ce phénomène de 16 ans est la priorité de Campos

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Lancé dans une succession de prolongations, le Paris Saint-Germain ne s’occupe pas seulement de l’avenir de ses cadres. Les jeunes du centre de formation représentent également un enjeu important pour Luis Campos. Depuis plusieurs mois, le conseiller sportif a fait du dossier Ibrahim Mbaye une priorité.

Plusieurs annonces vont bientôt tomber au Paris Saint-Germain. Sûr de son projet, le club de la capitale a décidé de prolonger les contrats de certains cadres. Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Vitinha… Tous devraient se réengager dans les semaines ou mois à venir, tout comme leur entraîneur Luis Enrique. Une manière pour la direction de protéger ses meilleurs éléments, sans pour autant oublier les jeunes de son centre de formation. Selon les informations du quotidien Le Parisien, le PSG a aussi entamé des discussions avec l’entourage d’Ibrahim Mbaye.

PSG : Mayulu, Mbaye, Zague… les dessous du traitement bien différent des trois Titis parisiens

Il s’agit même d’une priorité pour le conseiller sportif Luis Campos qui a pris les devants depuis plusieurs mois. En mai dernier, le Portugais avait annoncé au Titi qu’il serait intégré aux séances d’entraînement de l’équipe première à la reprise. Le jeune ailier a apparemment tapé dans l’œil de Luis Enrique, notamment après son but inscrit en amical contre Sturm Graz (2-2). Depuis, Ibrahim Mbaye a accumulé cinq apparitions en Ligue 1, dont une titularisation lors du succès au Havre (1-4). Ce 16 août 2024 restera une date importante pour le natif de Trappes, lui qui était devenu le plus jeune joueur de l’histoire à débuter un match avec le Paris Saint-Germain à 16 ans, 6 mois et 22 jours.

Mbaye a détrôné Zaïre-Emery

Il battait ainsi le record du milieu Warren Zaïre-Emery, lancé à 16 ans, 9 mois et 29 jours en 2022. « Je rentre dans l’histoire du club. C’est incroyable, s’était réjoui l’international U18 français. Il faut travailler pour arriver à ce niveau-là. Ça change de d’habitude, c’est un autre niveau qu’avec les U17 ou les U19. C’est vraiment quelque chose de grand. Il y a une intensité énorme, c’est autre chose. » Sous contrat aspirant jusqu’en 2026, Ibrahim Mbaye semble parti pour signer son premier contrat professionnel à Paris.