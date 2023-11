PSG ‍: Ce journaliste de L'Equipe s'ennuie un peu, des supporters l'agressent

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Vendredi, le PSG a facilement dominé Montpellier 3-0. Un succès net qui n'a souffert d'aucune contestation dans le jeu comme au score. Néanmoins, Sébastien Tarrago a un peu critiqué le jeu de Luis Enrique. Il n'en fallait pas plus pour créer une tempête médiatique.

Les semaines passent et le PSG construit un collectif toujours plus séduisant et solide. Les victoires s'enchaînent avec un fond de jeu abouti. C'était le cas vendredi soir quand les Parisiens ont avalé Montpellier 3-0 au Parc des Princes. Les hommes de Luis Enrique ont largement dominé leurs adversaires du soir avec une possession de balle impressionnante et un pressing agressif. De quoi calmer les détracteurs du PSG après un début de saison décevant sur le plan comptable. Ce n'était pas le cas de Sébastien Tarrago. Souvent très exigeant avec le PSG, le journaliste de L'Equipe est resté fidèle à sa philosophie vendredi soir.

Tarrago, ennemi public numéro 1 du PSG vendredi

Sur le plateau de l'Equipe du soir, il a confié à un certain moment qu'il s'ennuyait parfois avec le PSG de Luis Enrique. Il a même admis qu'il avait pris plus de plaisir avec le PSG de Christophe Galtier, Lionel Messi et Neymar. Un aveu qui n'a pas plu du tout à la communauté de supporters parisiens sur X. La sortie de Tarrago a été largement reprise et commentée. Les critiques et les insultes à son égard ont été suffisamment nombreuses pour obliger Sébastien Tarrago à réagir. Il a refusé qu'on limite son analyse du PSG à cette simple réflexion, rappelant avoir dit beaucoup de bien du club parisien dans la même émission. Surtout, il s'en est pris à ceux qui l'insultaient sur internet.

2 heures démission, tu encenses Dembele, Hakimi, Kang In Lee, tu défends la position que la victoire était convaincante et puis 30 sec au cours desquelles tu dis que tu t'ennuies devant ce PSG. Un débile qui sort un extrait. 500 débiles qui t'insultent. Allez vous faire soigner — Tarrago sebastien (@starragolequipe) November 4, 2023

« 2 heures d’émission, tu encenses Dembele, Hakimi, Kang In Lee, tu défends la position que la victoire était convaincante et puis 30 secs au cours desquelles tu dis que tu t'ennuies devant ce PSG. Un débile qui sort un extrait. 500 débiles qui t'insultent. Allez vous faire soigner », a posté celui qui suivait le club parisien pour le journal papier au début des années 2000. Il est vrai que même s'il est connu pour être dur dans ses analyses, Tarrago n'a pas été méchant avec le PSG vendredi soir et rien ne pouvait justifier autant d'agressivité des supporters.