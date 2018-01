PSG : Ce joueur à 63ME vendu au mercato, Djellit devient fou

Dans : PSG, Mercato.

Afin de respecter le fair-play financier, le Paris Saint-Germain devra obligatoirement vendre plusieurs joueurs dans les mois à venir.

Alors qui seront les éléments sacrifiés ? Ce n’est plus un secret, le club de la capitale souhaite transférer Lucas (25 ans) cet hiver. L’ailier brésilien n’entre plus dans les plans d’Unai Emery et a déjà été invité à faire ses valises. Ensuite ? Les noms de Javier Pastore (28 ans) et d'Angel Di Maria (29 ans), agacés par leur faible temps de jeu, reviennent avec insistance même si beaucoup de supporters aimeraient les voir rester. Chez les journalistes aussi, Nabil Djellit estime qu’El Fideo pourrait encore rendre pas mal de services au PSG.

« Lucas, évidement qu’il faut l’évacuer dès maintenant. Di Maria, tu ne peux pas te permettre de le vendre, je suis désolé. Tu ne peux pas vendre un joueur comme ça, a insisté le journaliste sur le plateau de la chaîne L’Equipe. S’il y a un des trois de devant qui est blessé, il peut même te solutionner le milieu de terrain, ça reste quand même un top joueur. » Tout le monde connaît le talent de l’ailier argentin. Le problème, c’est que son rendement est largement insuffisant depuis la saison dernière. Pas sûr que Paris le retienne en cas d’offre satisfaisante.