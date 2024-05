PSG ‍: Carlos Soler a une cote inexplicable au mercato

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Très peu utilisé par l’entraîneur Luis Enrique, Carlos Soler ne sera pas retenu pendant le mercato estival. Le milieu de terrain fera partie des indésirables du Paris Saint-Germain. Lui qui bénéficie pourtant d’une cote intéressante sur le marché des transferts.

Comme chaque année, le loft du Paris Saint-Germain va bientôt ouvrir ses portes. Le club de la capitale a peut-être déjà dressé la liste de ses indésirables parmi lesquels on devrait retrouver des retours de prêt comme Renato Sanches et Juan Bernat. Mais aussi des membres de l’effectif actuel, à commencer par Carlos Soler. Le milieu de terrain était déjà annoncé sur le départ en janvier dernier. Mais pour répondre aux sollicitations, Luis Enrique s’était opposé au départ de son compatriote espagnol.

Soler veut rester à Paris

Une décision étonnante dans la mesure où l’ancien joueur du FC Valence n’a que très peu été utilisé cette saison. Carlos Soler a en effet débuté 14 matchs toutes compétitions confondues, et pas forcément les plus importants… La preuve avec sa titularisation à Metz (victoire 0-2) lors de la dernière journée de Ligue 1. On n’est donc pas surpris d’apprendre que le Paris Saint-Germain souhaite se séparer de son milieu sous contrat jusqu’en 2027. Mais comme souvent avec les indésirables du club francilien, Carlos Soler n’est pas pressé de faire ses valises, prévient Foot Mercato.

L’international espagnol se sent bien à Paris et profite de ses nombreux compatriotes au sein de l’effectif, sans parler de son salaire confortable qui complique la situation. La solution pourrait donc venir d’un prêt. Toujours selon la même source, certaines écuries ambitieuses se tiennent à l’affût. Déjà sur le coup cet hiver, Villarreal et la Real Sociedad restent intéressés. Tout comme le manager Unai Emery qui aimerait l’accueillir à Aston Villa, qualifié pour la Ligue des Champions. Une cote flatteuse pour le Parisien dont le transfert avait coûté 18 millions d'euros en 2022.