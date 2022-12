PSG : Carlos Soler a pensé à tout plaquer

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Derrière les trois indéboulonnables stars parisiennes, certains éléments offensifs rongent leur frein. C'est le cas de Carlos Soler. L'ancien de Valence devrait rester au PSG cet hiver malgré les vues d'autres clubs et la déception ressentie à son arrivée.

Le PSG, une étape importante pour de nombreux joueurs. Si certains tirent leur épingle du jeu et font décoller leur carrière à Paris, beaucoup d'autres s'enterrent du côté du Camp des Loges. On ne compte plus les déceptions passées par le club parisien, lesquelles n'ont pas eu leur chance à cause de la concurrence ou de leur comportement. Dans le domaine offensif, souvent fourni, on peut citer Julian Draxler, Jesé, Hatem Ben Arfa entre autres. Carlos Soler les rejoindra t-il prochainement ? L'Espagnol l'a peut-être craint en début de saison.

Soler voulait faire ses bagages après quelques semaines

A l'époque, il arrivait de Valence pour 18 millions d'euros et un contrat de cinq ans. Dans son ancien club, il était l'un des leaders sur le terrain et dans le vestiaire. Au PSG, ce n'est évidemment pas la même chanson. Si bien que, selon le média Goal, il voulait déjà quitter le PSG dans les semaines suivant son arrivée. Il est finalement revenu à la raison mais son temps de jeu famélique (401 minutes) aurait pu ramener cette idée dans son esprit.

¡De vuelta y con 3 puntos más para cerrar el año! 💪🏻#AllezParis #Icicestparis



De retour avec 3 points de plus pour boucler l'année ! 💪🏻 pic.twitter.com/pDAs0T7PUx — Carlos Soler (@Carlos10Soler) December 28, 2022

Il n'en sera rien pour l'international espagnol, appelé par Luis Enrique pour le Mondial au Qatar. Selon Goal, Soler veut réussir ce nouveau challenge au PSG. Il est d'ailleurs pressenti pour être titulaire à Lens dimanche en l'absence de Neymar et Lionel Messi. Son compatriote Pablo Sarabia l'accompagnerait à Bollaert. Cependant, ce dernier n'a pas la même réflexion pour le mercato et pense aller voir ailleurs. Il suscite l'intérêt de l'Atletico Madrid surtout après un prêt réussi au Sporting Portugal la saison dernière.