PSG ‍: Campos s’emporte, la LFP lui donne raison

Dans : PSG.

Par Adrien Guyot

Le directeur sportif du Paris Saint-Germain est monté au créneau à la mi-temps du match contre le RC Lens ce week-end. Son comportement ne sera, sauf surprise de dernière minute, pas sanctionné par la LFP.

Ce samedi, le Paris Saint-Germain accueillait le RC Lens pour l’une des belles affiches de la dixième journée de Ligue 1. Au terme d’un match intense et agréable, le PSG l’a emporté d’une courte tête (1-0) grâce à un but en début de rencontre signé Ousmane Dembélé. Cette rencontre a été marquée par de nombreuses fautes et de la tension. En seconde période, Khusanov a d’ailleurs été exclu pour un tacle mal maîtrisé sur Hakimi. A la mi-temps déjà, les joueurs lensois avaient fait part de leur agacement. Kevin Danso avait notamment affirmé que les arbitres sifflent faute plus rapidement lorsqu’un joueur de Paris tombe au sol. Le directeur sportif du club de la capitale, Luis Campos, est descendu des tribunes à la pause pour signifier aux joueurs adverses son agacement.

Campos ne sera pas sanctionné par la LFP

🔴🔵 Selon nos informations, Luis Campos, ne s'expose pour le moment à aucune sanction pour l'échauffourée survenue à la mi-temps du match contre Lens. Les délégués ont revu les images mais rien n'a été notifié dans le rapport du match. — RMC Sport (@RMCsport) November 3, 2024

Selon les informations de RMC Sport, le comportement du Portugais restera sans lendemain, en tout cas pour l’instant. A aucun moment, il n’a tenu des mots insultants envers quiconque dans le couloir menant aux vestiaires et il ne s’en est pas non plus pris au corps arbitral. Dans le rapport d’après-match de l’arbitre de la rencontre Willy Delajod, aucun incident impliquant Campos n’a été noté. En d’autres termes, sauf si la commission de discipline de la LFP est saisie dans les prochains jours par d’autres commissions de l’instance, l’homme de 60 ans ne devrait donc, sauf retournement de situation, pas être sanctionné pour son coup de sang à la pause de la rencontre contre les Sang et Or. Malgré la nervosité et l’agressivité mise par les deux équipes, c’est finalement le PSG qui a réussi à garder ses nerfs pour remporter cette partie au Parc des Princes. Le tenant du titre en profite ainsi pour prendre ses distances avec Monaco au classement.