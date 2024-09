PSG ‍: C’est tendu avec Luis Enrique, Fabian Ruiz veut imiter Mbappé

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Grand artisan du sacre de l’Espagne à l’Euro 2024, Fabian Ruiz a pris une nouvelle dimension en sélection. En revanche, sa situation n’évolue pas au Paris Saint-Germain. Le milieu de terrain n’a pas les faveurs du coach Luis Enrique. Une situation qui attire le Real Madrid.

Mais pourquoi Fabian Ruiz ne parvient-il pas à reproduire ces performances au Paris Saint-Germain ? Pendant l’Euro 2024, les supporters parisiens et de nombreux observateurs se sont interrogés. Le milieu de l’Espagne, étincelant pendant la compétition en Allemagne, a prouvé qu’il avait largement les épaules pour devenir l’un des maîtres à jouer de Luis Enrique. L’entraîneur parisien s’est d’ailleurs réjoui du niveau de Fabian Ruiz cet été.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Fabian Ruiz Peña (@fabianruiz52)

« Pour moi, c'est la même chose que Bradley Barcola, a comparé Luis Enrique vendredi en conférence de presse. L'année dernière, c'était l'un des meilleurs joueurs de notre effectif. Son Euro avec l'Espagne a été exceptionnel. Je suis ravi que les joueurs donnent le meilleur d'eux-mêmes, que ce soit en sélection ou en club. » Il n’empêche que Fabian Ruiz, en concurrence avec João Neves, Vitinha et Warren Zaïre-Emery, n’est pas titulaire pendant ce début de saison. D’après le journaliste d’Ok Diario Eduardo Inda, les tensions entre l’international espagnol et le technicien en sont la cause. Et le Real Madrid pourrait bien en profiter.

Fabian Ruiz veut partir

« C'est un joueur qui veut quitter son club actuel à cause de sa mauvaise relation avec l'entraîneur, a révélé notre confrère sur le plateau d’El Chiringuito. L'année dernière, il n'était pas titulaire pendant une partie de la saison et ensuite il est devenu une star de la sélection espagnole à l'Euro. Le Real Madrid s'intéresse à lui et aimerait le recruter. Il n'est pas satisfait de Luis Enrique, avec qu'il entretient une relation tendue. Luis Enrique (ancien sélectionneur de l'Espagne) ne l'avait pas emmené au Qatar (pour la Coupe du monde 2022). » Cet été, des rumeurs persistantes indiquaient que le PSG ne retenait pas Fabian Ruiz.