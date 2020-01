PSG : Bonne nouvelle, le Real a trouvé de quoi oublier Mbappé

Dans : PSG.

Déterminé à arracher Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain, le Real Madrid a peut-être trouvé une alternative. Une piste a priori plus accessible, mais qui demandera quand même un gros effort financier.

Le Paris Saint-Germain sait à quoi s’attendre l’été prochain. L’entraîneur Zinédine Zidane s’en cache à peine, le Real Madrid fera son maximum pour recruter l’attaquant Kylian Mbappé. En plus du technicien français, son président Florentino Pérez est un grand fan du Parisien qu’il considère comme sa future star après Cristiano Ronaldo. Du coup, le champion de France s’active pour prolonger le contrat de l’international tricolore qui expire en 2022.

Mais la direction francilienne pourrait être soulagée si l’information de la presse espagnole se confirme. Car selon El Desmarque, la Maison Blanche a repéré une autre cible, à savoir Marcus Rashford (22 ans). Le Real Madrid suivrait l’attaquant de Manchester United depuis plusieurs années. Et plus particulièrement ces derniers mois, l’Anglais ayant clairement franchi un cap sous les ordres du manager Ole Gunnar Solskjaer. Le complice d’Anthony Martial a effectivement inscrit 19 buts et délivré 5 passes décisives cette saison toutes compétitions confondues.

Raiola est dans le coup

Suffisant pour convaincre le Real Madrid qui, en cas de non-qualification des Red Devils pour la prochaine Ligue des Champions, espère attirer Rashford pour 120 M€. Zidane serait favorable, tout comme le Mancunien annoncé dans le viseur de l’agent Mino Raiola… Mais on imagine que Manchester United, comme avec Paul Pogba, ne lâchera pas facilement son attaquant prolongé jusqu’en 2023 l’été dernier. Un dossier que le PSG suivra sûrement avec attention.