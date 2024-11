PSG ‍: Barcola prend une gifle légendaire

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Bradley Barcola a encore produit un très bon match contre Lens, offrant notamment le premier but à Dembélé. Meilleur buteur de Ligue 1, il est pour certains observateurs l'un des meilleurs attaquants en Europe actuellement. Marcel Desailly s'est voulu plus pondéré.

Bradley Barcola fera-t-il rapidement oublier Kylian Mbappé au PSG ? L'ancien lyonnais marche parfaitement dans les pas de son ancien coéquipier pour le moment. Très remuant sur son aile gauche, Barcola sait aussi être efficace devant les buts adverses. Il a déjà inscrit 8 buts en Ligue 1, ce qui en fait le leader au classement des buteurs comme son aîné les années précédentes. Surtout, Barcola est devenu craint par les défenses françaises. Cela sera encore plus le cas après le match de Lens samedi durant lequel il a été un poison pour la défense artésienne. Passeur décisif pour Dembélé, il a sollicité Samba à plusieurs reprises.

Desailly trouve Barcola trop passif

Aussi décisif et important en Equipe de France, Bradley Barcola est vu comme l'un des joueurs majeurs à son poste en Europe par de nombreux observateurs. Une analyse qui n'est pas totalement partagée par Marcel Desailly. Le champion du monde 1998 s'est montré un peu critique concernant Barcola au micro de BeIN Sports, diffuseur de PSG-Lens samedi. Selon l'ancien défenseur, Barcola ne pèse pas suffisamment sur l'animation offensive de ses équipes contrairement à un Lamine Yamal par exemple.

🇫🇷 Bradley Barcola est le 1er joueur français à être impliqué sur 10 buts dans les 5 grands championnats cette saison (8 réalisations, 2 passes décisives). #PSGRCL — Stats Foot (@Statsdufoot) November 2, 2024

« Les stats parlent pour lui, mais je trouve qu’il n’est pas encore assez présent dans l’animation offensive. Il se met en route uniquement lorsque le ballon lui vient dans les pieds. J’attends un peu plus. Quand on prend l’exemple avec Lamine Yamal, on sent que c’est encore un peu en dessous, mais il y a un énorme potentiel. Je veux que Barcola soit beaucoup plus utile au collectif. Observez-le quand l’équipe fait tourner le ballon, il est à l’arrêt, il n’est pas à la recherche du ballon », a expliqué Marcel Desailly. De quoi mettre en lumière un axe de progression pour le joueur parisien ainsi que pour Luis Enrique alors que la Ligue des champions et l'Atlético de Madrid arrivent au programme du PSG.