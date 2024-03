PSG ‍: Barcola et Dembélé intransférables, le Qatar menacé

Dans : PSG.

L’été prochain, le PSG devrait effectuer un petit turn-over au niveau de ses attaquants lors du mercato mais pour Luis Enrique, hors de question de vendre Bradley Barcola ou Ousmane Dembélé.

D’ici quelques semaines, le mercato va agiter l’été du Paris Saint-Germain. De nombreux mouvements sont à prévoir, notamment afin de compenser le probable départ de Kylian Mbappé vers le Real Madrid. Dans le secteur offensif, un léger turn-over est à prévoir puisque Luis Enrique aimerait apporter quelques ajustements. Une chose est en revanche certaine, l’entraîneur du PSG a fait de Bradley Barcola et Ousmane Dembélé deux joueurs intransférables selon les informations de Don Balon. Le média espagnol est catégorique, affirmant que l’ancien sélectionneur de l’Espagne ne tolèrera pas auprès de sa direction un départ pour l’un de ces deux joueurs, très utilisés cette saison et qui feront sans doute office de titulaires indiscutables au PSG en 2024-2025.

En ce qui concerne Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos, Don Balon refuse de se mouiller. En revanche, le média espagnol croit savoir que toute cette concurrence pourrait pousser un joueur vers le départ : Marco Asensio. Peu utilisé cette saison, principalement en raison de ses pépins physiques, l’ancien milieu offensif du Real Madrid sait qu’il va avoir très fort à faire pour s’imposer comme un titulaire dans une équipe où évoluent Barcola, Dembélé, Lee, Ramos, Kolo Muani en plus d’une ou deux recrues, qui seront achetées pour compenser le départ de Mbappé (Osimhen, Rashford, Bernardo Silva, etc).

Alors que sa place pour l’Euro avec l’Espagne est en grand danger, Marco Asensio pourrait donc demander à son agent Jorge Mendes de lui trouver un point de chute. Le Paris Saint-Germain n’y verra aucun inconvénient car pour rappel, le club de la capitale a fait venir Marco Asensio pour zéro euro en tant que joueur libre il y a un an et réalisera donc une plus-value, peu importe le prix d’une future vente éventuelle.