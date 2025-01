PSG ‍: Barcola au Barça, l'énorme transfert qui fait hurler Al-Khelaïfi

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le PSG a réalisé une très belle opération en bouclant la venue de Khvicha Kvaratskhelia pour un peu moins de 70 millions d’euros. Mais cette arrivée pose la question de l’avenir de Bradley Barcola dans la capitale.

Homme fort du Paris Saint-Germain en début de saison, Bradley Barcola traverse une période plus difficile. L’attaquant de 22 ans n’a plus marqué depuis le 9 novembre et a vu son temps de jeu diminuer ces dernières semaines. Mis en concurrence avec Désiré Doué, l’international français voit un nouveau concurrent débarquer à son poste en ce mois de janvier avec la signature de Khvicha Kvaratskhelia en provenance de Naples. De quoi s’inquiéter pour Bradley Barcola… mais aussi susciter la convoitise de plusieurs clubs qui rêvent de le recruter. Parmi les clubs intéressés, le FC Barcelone est en tête selon le site El Nacional, qui révèle que l’entraîneur allemand Hansi Flick rêve de s’attacher les services de l’ancienne pépite de l’Olympique Lyonnais afin de pouvoir faire souffler plus facilement ses indispensables ailiers Lamine Yamal et Raphinha.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Barcola Bradley (@bradley_dls)

La piste a été validée par Deco, directeur sportif du club blaugrana, qui voit en Barcola un joueur à très fort potentiel et aux qualités différentes des joueurs déjà présents dans l’effectif du Barça. El Nacional en a toutefois conscience, il sera très difficile pour le vainqueur de la Supercoupe d’Espagne de finaliser la venue de Bradley Barcola, que ce soit cet hiver ou l’été prochain. Et pour cause, Nasser Al-Khelaïfi est très attaché à l’attaquant des Bleus et n’envisage pas une seule seconde de s’en séparer. Car même s’il traverse actuellement une période moins faste, le joueur formé à l’OL a toujours le soutien de tout le monde au Paris SG, de Luis Enrique à Luis Campos en passant évidemment par Nasser Al-Khelaïfi.

Le Barça adore Bradley Barcola, mais...

La situation financière du FC Barcelone n’incite pas non plus à l’optimisme pour ceux qui rêveraient de voir Bradley Barcola au Camp Nou. Un an et demi après avoir payé 50 millions d’euros pour l’arracher à l’Olympique Lyonnais, le Paris Saint-Germain ne discutera certainement pas en-dessous de 60 à 70 millions d’euros pour l’ailier gauche d’1m82. Une somme que le Barça aura bien du mal à débourser au vu des difficultés du club pour ne serait-ce qu’enregistrer Dani Olmo pour la seconde partie de la saison. Mais l’intérêt catalan est bien réel et sera sans doute à surveiller l’été prochain, dans le cas où Barcola ne parvienne pas à se relancer lors de la seconde partie de la saison au PSG.