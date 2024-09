PSG ‍: Barcola a choqué le capitaine du PSG

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG a battu le LOSC ce dimanche soir en Ligue 1. Encore une fois, le club de la capitale pourra remercier Bradley Barcola, auteur d'une très belle partition dans le nord.

A Paris, le début de saison est parfait, du moins sur le plan comptable. Le PSG est premier de Ligue 1 avec trois victoires en autant de matchs. Ce dimanche soir à Lille, les champions de France ont dû s'employer pour faire la différence. Comme souvent depuis quelques mois, Bradley Barcola est sorti de son chapeau pour mettre le PSG sur de bons rails. Les prouesses de l'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais passent de moins en moins inaperçues, lui qui arrive presque à faire oublier un certain Kylian Mbappé dans la capitale. Au sein du vestiaire du Paris Saint-Germain, on félicite Bradley Barcola pour son niveau de jeu mais aussi son tempérament. Ce n'est pas Marquinhos qui dira le contraire.

Barcola, Marquinhos adore

Devant la presse ces dernières heures, le capitaine du PSG n'a en effet pas tari d'éloges sur le jeune ailier francilien, qu'il félicite pour son apport pour l'équipe : « Tout est naturel chez lui. Il travaille avec une tranquillité, une sérénité. Depuis le premier jour où il est arrivé, il était très confiant en ses qualités et en lui-même. Il n’a pas eu honte de se montrer et ne s’est pas caché. Dès les premiers entraînements, on voyait que c’était un joueur de qualité et de plus en plus, il prend ses responsabilités et va chercher à être décisif. On a besoin d’attaquants comme ça. Il est un joueur important et il le montre avec les buts ». Voilà de quoi faire plaisir à Barcola, déjà à 4 buts cette saison avec le PSG, soit tout son total de la saison passée en Ligue 1. Avec le départ de Mbappé, le club francilien aura besoin de valeur sûre pour planter. Marquinhos le sait, lui qui est un des rares rescapés des anciennes ères QSI.