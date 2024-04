PSG-Barça ‍: Pas de menace terroriste sérieuse selon le gouvernement

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Un dispositif de sécurité très important a été mis en place pour la rencontre de ce mercredi soir entre le PSG et le FC Barcelone en raison des menaces proférées par l’Etat Islamique.

Dans un message de propagande publié en début de semaine, l’organisme terroriste a encouragé ses soldats à « tuer » lors des quarts de finale de Ligue des Champions, citant les quatre stades dont le Parc des Princes. Des menaces sérieusement prises en compte par les forces de l’ordre, qui ont mis en place un système de sécurité renforcé pour le match entre le Paris Saint-Germain et Barcelone en Ligue des Champions. Une réunion au sommet s’est par ailleurs tenue autour du ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, mardi soir à Beauvau. Les dernières informations sont néanmoins plus rassurantes.

PSG-Barça menacé par l’État Islamique, la France riposte https://t.co/3Vint9YlDn — Foot01.com (@Foot01_com) April 10, 2024

Porte-parole du gouvernement, Prisca Thevenot a fait savoir à l’issue du conseil des ministres de mercredi matin qu’il n’y avait pas de menace terroriste sérieuse à la connaissance des autorités avant le match de Ligue des Champions entre Paris et Barcelone. « Il n'y a pas, et ça a été rappelé par le ministre de l'Intérieur tout à l'heure en conseil des ministres, de menace avérée, mais notre prudence et notre responsabilité restent de chaque instant » a fait savoir la porte-parole du gouvernement. De quoi rassurer les supporters parisiens qui se rendront ce mercredi soir au Parc des Princes, même si la prudence est de mise. Le club, qui a augmenté son nombre de stadiers mobilisés pour cet évènement, a par ailleurs encouragé les supporters à venir au stade le plus tôt possible afin de fluidifier les contrôles à l’entrée du Parc des Princes.