PSG-Barça, la grande arnaque du Parc des Princes

Par Mehdi Lunay

Le quart de finale de C1 PSG-Barcelone est très attendu des supporters. On peut s'attendre à un succès populaire dans les tribunes. Cependant, le tarif des billets sera lui tout sauf populaire.

Ce n'est plus le grand Barça des années 2010 pourtant l'attente est énorme pour le quart de finale de Ligue des champions entre le PSG et le FC Barcelone. Les supporters parisiens fondent beaucoup d'espoirs dans leur équipe, qualifiée en quarts et bénéficiant du meilleur tableau possible dans cette C1. Le Parc des Princes sera sans doute plein comme un œuf pour le match aller, prévu le mercredi 10 avril prochain. C'est une performance d'autant plus remarquable que les tarifs des billets sont prohibitifs.

Le billet pour PSG-Barça à 250 euros minimum

En effet, c'est ce que révèle une enquête menée par une célèbre plateforme de revente de billets. Il faudra débourser plus de 250 euros pour prendre place dans les tribunes du Parc des Princes. Le billet le moins cher vaudra exactement 258,59 euros. Payer un tel montant serait un moindre mal car le prix moyen du ticket ce soir-là est estimé à 843,53 euros ! Un tarif dans la lignée de ceux déjà pratiqués pour les autres matchs du PSG en Ligue des champions. Néanmoins, le club parisien n'est pas le plus excessif en la matière.

Ligue des champions : 250 € au minium, 800 € en moyenne... les billets pour PSG-Barça s’arrachent au prix fort

➡️ https://t.co/gzcsSqtnzM pic.twitter.com/8YUGp0UY2P — Le Parisien | PSG (@le_Parisien_PSG) March 27, 2024

Le tarif minimum du match retour à Barcelone sera similaire au prix minimal des Parisiens (258,59 euros). Surtout, d'autres matchs dépassent allègrement les standards parisiens. La palme du tarif minimal le plus élevé est attribuée à Arsenal pour la réception du Bayern Munich (438,79 euros). Ce prix devance celui pratiqué par...le Bayern au match retour (349,86 euros). Concernant le prix moyen des billets, Bayern-Arsenal devance PSG-Barcelone avec un ticket moyen à 951,89 euros. C'est quand même inférieur à Real Madrid-Manchester City pour lequel il faudra débourser en moyenne 1089,37 euros à Bernabeu. Si les quarts de finale de C1 sont souvent réservés à une élite de clubs européens, on peut dire la même chose concernant le public de leurs stades.