PSG : Barça, Brésil, viol… Neymar va tout balancer à la télé

Absent pour la reprise lundi, Neymar a provoqué la colère du Paris Saint-Germain qui s'apprête à le sanctionner.

Apparemment, cela n’a pas l’air d’inquiéter le Brésilien puisqu’il n’a pas bousculé son programme. Le meneur de jeu ne reviendra pas avant la semaine prochaine, comme il l’avait prévu avec la direction selon les explications de son père. Car lorsque le clan Neymar s’exprime, c’est par l’intermédiaire de l’agent ou de proches dont l’identité n’est pas révélé. Comme si le joueur n’était pas autorisé à prendre la parole. L’annonce d’UOL Esporte a donc surpris pas mal de monde.

En effet, le média auriverde affirme que l’ancien joueur de Santos va enfin sortir du silence. Le Parisien, toujours au Brésil, aurait accepté l’invitation de l’émission « Aqui na band » sur la chaîne locale SBT. La date exacte n’est pas précisée, mais on apprend que le joueur le plus cher de l’histoire compte parler du sacre de la Seleção en Copa America, des accusations de viol de Najila Trindade et bien sûr de son avenir. Tout le monde sait désormais que Neymar souhaite revenir au FC Barcelone, mais ses explications sont particulièrement attendues.