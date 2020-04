PSG : Attention spoiler, le futur club de Cavani dévoilé

Dans : PSG.

Meilleur buteur de l’histoire du PSG, Edinson Cavani sera libre comme l’air à la fin de la saison, lui dont le contrat ne sera pas prolongé par Nasser Al-Khelaïfi.

Du haut de ses 32 ans et après sept années passées dans la capitale, l’international uruguayen s’apprête à quitter Paris. Mais pour quelle destination ? Ces derniers jours, tout et son contraire a circulé dans la presse de l’Atlético de Madrid à Boca Juniors en passant par Naples, le Milan AC et la Premier League. Ce week-end, la presse brésilienne était persuadée que l’objectif d’Edinson Cavani était toujours de poser ses valises à l’Atlético, club qu’il était extrêmement proche de rejoindre l’hiver dernier.

Mais selon Cristian Rodriguez, ancien coéquipier d’Edinson Cavani en sélection uruguayenne, c’est vers une destination très surprenante que l’attaquant du Paris Saint-Germain pourrait rebondir l’été prochain. « J’ai la permission d’Edi pour le dire. Appelez-le et demandez-lui. Il va venir à Peñarol (ndlr : 9e du championnat uruguayen) et je ne dis rien d’autre parce qu’après ils me b*****t tous sur les réseaux sociaux » a indiqué sur l'antenne de la Radio Del Sol l’ancien meneur de jeu du Paris Saint-Germain, prenant véritablement à contre-pied tous les observateurs avec une telle déclaration.

Reste maintenant à voir si cette information, à prendre avec des pincettes dans un premier temps, viendra à se confirmer. Car au sein du clan d’Edinson Cavani, on a toujours indiqué avec la plus grande transparence que l'ambition de l'attaquant parisien était de poursuivre sa carrière en Europe. Dans cette optique, une signature au sein d’un club uruguayen, aussi prestigieux soit-il, à seulement 32 ans semble donc peu probable. Mais en période de mercato, les surprises sont toujours nombreuses et encore plus avec les Sud-Américains, très attachés à leur terre d’origine et qui font parfois le choix de revenir très tôt au pays.