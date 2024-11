PSG-Atlético ‍: Domenech repris de volée

Dans : PSG.

Raymond Domenech a critiqué la performance d'Antoine Griezmann lors du match entre le PSG et l'Atlético de Madrid. Le karma s'est occupé du reste.

Ecarté des terrains de football professionnel depuis la fin de son aventure à Nantes et sa défaite aux élections de l’Unecatef, le syndicat des entraineurs au printemps dernier, Raymond Domenech reste néanmoins un consultant actif. L’ancien sélectionneur de l’équipe de France a perdu beaucoup de crédit depuis son passage à la tête des Bleus, où il avait réussi à se mettre presque tout un pays à dos malgré son titre de vice-champion du monde en 2006. Depuis, ses sorties médiatiques ou sur les réseaux sociaux font souvent l’objet de railleries, et cela n’a pas manqué ce mercredi soir quand il a commenté la performance d’Antoine Griezmann face au PSG. Certes, le joueur français n’a clairement pas fait un bon match, et les critiques sur sa forme physique et son manque de justesse dans le jeu sont justifiées. Mais Raymond Domenech a eu un timing terrible en enfonçant le champion du monde 2018 au moment où ce dernier est sorti de sa boite pour faire la passe décisive sur le but de la victoire de l’Atlético de Madrid.

PSG / Atletico comment peut on sortir Alvarez qui est un poison permanent et laisser Griezmann qui est le fantôme de lui même — Raymond Domenech (@RaymondDomenech) November 6, 2024

« PSG / Atletico comment peut on sortir Alvarez qui est un poison permanent et laisser Griezmann qui est le fantôme de lui même. On se dit que la retraite internationale de Griezmann n’est finalement pas une mauvaise nouvelle pour DD », avait souligné l’ancien entraîneur de l’OL. Cela n’a pas manqué, dès que Griezmann a fait son action décisive, des centaines de commentaires ont fleuri pour souligner le « flair » de Domenech. « Encore une fois, bien vu Raymond », est clairement la phrase ressortie le plus souvent pour celui qui est désormais le consultant sur La Chaine L’Equipe. Il a tout de même eu le mérite d’assumer jusqu’au bout ses impressions, histoire de rappeler que cette action décisive à la dernière seconde ne pouvait tout de même pas effacer la performance décevante de Griezmann sur l’ensemble de la rencontre.