PSG ‍: Arsenal panique, le dossier Kolo Muani s'emballe

Par Corentin Facy

Totalement inutilisé au PSG, Randal Kolo Muani ne va pas supporter cette situation longtemps. Un départ au mercato hivernal est plus que jamais envisagé, et l’intérêt du RB Leipzig oblige Arsenal à se positionner.

Plus les semaines passent, plus un départ de Randal Kolo Muani au mercato hivernal semble se dessiner. Remplaçant contre le Bayern Munich mardi soir en Ligue des Champions, l’international français n’est même pas entré en jeu. Pire, l’un de ses concurrents Gonçalo Ramos a joué vingt minutes alors qu’il revenait tout juste de blessure. Un énorme écueil pour l’international français, dont l’avenir ne semble plus s’écrire dans la capitale française. Parmi les clubs intéressés, le RB Leipzig est le plus chaud pour récupérer un joueur qui a déjà fait ses preuves en Bundesliga en brillant à Francfort, ce qui avait d’ailleurs incité le PSG à miser 90 millions d’euros sur lui. Mais cet intérêt soudain de Leipzig suscite de l’inquiétude… à Arsenal.

Kolo Muani a une offre, le PSG réfléchit https://t.co/ho7ml3aETP — Foot01.com (@Foot01_com) November 27, 2024

Et pour cause, CaughtOffside révèle que les Gunners souhaitent absolument recruter un avant-centre au mois de janvier. Leur piste n°1 menait à l’international suédois Alexander Isak, mais Newcastle refuse de vendre l’ancien attaquant de la Real Sociedad. La piste Benjamin Sesko a également été creusée, mais elle est complexe à bien des égards. Craintif à l’idée de perdre Randal Kolo Muani et de le voir filer à Leipzig, Arsenal se prépare donc à passer à l’offensive selon le média britannique, qui affirme que des négociations vont « prochainement démarrer » entre Arsenal et le Paris Saint-Germain afin de discuter de l’ancien buteur du FC Nantes.

Arsenal va passer à l'action pour Kolo Muani

Pour les Gunners, l’objectif est de devancer le RB Leipzig dans ce dossier, mais la question est de savoir sous quelle forme le club de Mikel Arteta souhaite recruter Randal Kolo Muani. Un prêt ou un transfert, cela aura évidemment son importance même si à première vue, le PSG semble ouvert aux deux options. Le joueur aura également son mot à dire et à n’en pas douter, une potentielle offre d’Arsenal devrait l’intéresser même si un retour en Allemagne est aussi susceptible de lui plaire après un an et demi de galère totale au Paris Saint-Germain.